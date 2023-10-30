نشطاء أمريكيون يطالبون الكونغرس بمعارضة تقديم دعم عسكري للكيان الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني

و طالب النشطاء عبر رسائل وجهت إلى أعضاء الكونغرس, برعاية ودعم قرار النائبة كوري بوش رقم (786) حول وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة ومطالبتهم أيضا بإعطاء الأولوية للتسليم الفوري والواسع للمساعدات الإنسانية للمواطنين الذين بات السواد الأعظم منهم في العراء بعد منع الاحتلال تزويد القطاع بالمحروقات والماء والكهرباء منذ بداية العدوان.

و أكدوا أن الولايات المتحدة," تملك الفرصة والمسؤولية الأخلاقية للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار, في ظل تأييد الشعب الأميركي لوقف إطلاق النار والعمل لتحقيق سلام حقيقي يعالج الأسباب الجذرية للصراع".