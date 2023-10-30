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نشطاء أمريكيون يطالبون الكونغرس بمعارضة تقديم دعم عسكري للكيان الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 11:37     الفئـة : دولــي

واشنطن - طالب نشطاء أمريكيون الكونغرس بضرورة التحرك لمعارضة تقديم الدعم العسكري والأسلحة للكيان الصهيوني، التي يمارس بها أفظع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

و طالب النشطاء عبر رسائل وجهت إلى أعضاء الكونغرس, برعاية ودعم قرار النائبة كوري بوش رقم (786) حول وقف إطلاق النار فورا في قطاع غزة ومطالبتهم أيضا بإعطاء الأولوية للتسليم الفوري والواسع للمساعدات الإنسانية للمواطنين الذين بات السواد الأعظم منهم في العراء بعد منع الاحتلال تزويد القطاع  بالمحروقات والماء والكهرباء منذ بداية العدوان.

و أكدوا أن الولايات المتحدة," تملك الفرصة والمسؤولية الأخلاقية للدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار, في ظل  تأييد الشعب الأميركي لوقف إطلاق النار والعمل لتحقيق سلام حقيقي يعالج الأسباب الجذرية للصراع".

و يتواصل العدوان الصهيوني على قطاع غزة لليوم ال24 على التوالي, حيث تشير أخر حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية, عن استشهاد 8069 فلسطينيا وإصابة أكثر من 22 ألف جريح في القطاع والضفة الغربية.

آخر تعديل على الإثنين, 30 أكتوير 2023 11:47
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نشطاء أمريكيون يطالبون الكونغرس بمعارضة تقديم دعم عسكري للكيان الصهيوني في عدوانه على الشعب الفلسطيني
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 11:37     الفئـة : دولــي   شارك

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