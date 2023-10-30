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عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات عنيفة للإحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 11:23     الفئـة : دولــي
عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات عنيفة للإحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة

غزة - إستشهد عشرات الفلسطينيين وأصيب عشرات آخرون بجروح جراء غارات عنيفة شنتها طائرات الإحتلال على بنايات سكنية ومنازل مأهولة في مناطق متفرقة من قطاع غزة.

و أفادت مصادر محلية، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، بأن بحرية الاحتلال ومدفعيته قصفت بعشرات القذائف مناطق مختلفة من قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين وإصابة العشرات داخل المنازل المأهولة بالسكان والتي هدمها الاحتلال على رؤوس قاطنيها.

كما قصفت طائرات الاحتلال عددا من المنازل شمالي مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء 15 مواطنا فلسطينيا على الأقل وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح.

و استشهد مواطنان وأصيب آخرون بجروح جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أصيب عدد من المواطنين بجروح جراء قصف طائرات الاحتلال منزلا آخر وسط المدينة.

و شنت طائرات الاحتلال غارة استهدفت منزلا في مدينة رفح جنوبي القطاع، ما أدى إلى ارتقاء 7 شهداء على الأقل وإصابة العشرات بجروح، فيما لا يزال آخرون تحت الأنقاض، كما قصفت طائرات الاحتلال منزلا في بلدة بيت لاهيا وآخر في مخيم جباليا شمالي القطاع، وقصفت كذلك مسجدا في منطقة مشروع بيت لاهيا ودمرته بالكامل، وتم إجلاء عدد من المصابين من موقع القصف.

و أضافت المصادر أن إصابات وقعت في صفوف المواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال منزلا شمالي قطاع غزة، فضلا عن وقوع إصابات ووجود عالقين تحت الأنقاض جراء قصف لطائرات الاحتلال طال عدة منازل شمالي مدينة غزة.

و كثفت طائرات الاحتلال غاراتها على أحياء مدينة غزة وشمالها، إذ شنت غارة استهدفت محيط مستشفى القدس في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المرضى والجرحى والمواطنين داخل المستشفى، إضافة إلى قصف منزل في مخيم الشاطئ غربي المدينة، ما أدى إلى إصابة العشرات.

آخر تعديل على الإثنين, 30 أكتوير 2023 11:28
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عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات عنيفة للإحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 11:23     الفئـة : دولــي   شارك

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