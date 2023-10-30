وزير الخارجية الكويتي : الحرب في غزة إنتقامية وليست دفاعية

و قال الوزير الكويتي في مؤتمر صحفي امس إن اليوم هو الـ23 من الحرب على قطاع غزة "ونحن نشهد حربا انتقامية وليست دفاعية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني كما نشهد عقابا جماعيا وجرائم حرب"، وتساءل "كيف يقتل أكثر من ثلاثة آلاف طفل ولا يكون هذا الفعل جريمة حرب".

و أكد "أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى ولا يوجد أي لبس، وهو موضوع ثابت خلال 60 عاما من الزمن ولم تحد الكويت عن هذا الخط بتاتا"، مشددا على موقف بلاده الرافض للتطبيع مع الاحتلال "مالم تقم دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق القرارات الدولية".