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وزير الخارجية الكويتي : الحرب في غزة إنتقامية وليست دفاعية

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 11:19     الفئـة : دولــي

 

الكويت - أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الصباح الأحد أن الحرب المتواصلة على قطاع غزة لليوم الثالث والعشرين على التوالي من قبل الجيش الصهيوني هي "حرب إنتقامية وليست دفاعية"، مجددا التأكيد على موقف بلاده الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيوني مالم تقم دولة فلسطينية مستقلة.

و قال الوزير الكويتي في مؤتمر صحفي امس إن اليوم هو الـ23 من الحرب على قطاع غزة "ونحن نشهد حربا انتقامية وليست دفاعية من قبل قوات الاحتلال الصهيوني كما نشهد عقابا جماعيا وجرائم حرب"، وتساءل "كيف يقتل أكثر من ثلاثة آلاف طفل ولا يكون هذا الفعل جريمة حرب".

و أكد "أن القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى ولا يوجد أي لبس، وهو موضوع ثابت خلال 60 عاما من الزمن ولم تحد الكويت عن هذا الخط بتاتا"، مشددا على موقف بلاده الرافض للتطبيع مع الاحتلال "مالم تقم دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وفق القرارات الدولية".

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وزير الخارجية الكويتي : الحرب في غزة إنتقامية وليست دفاعية
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 11:19     الفئـة : دولــي   شارك

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