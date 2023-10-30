إنقطاع خدمات الإتصال والإنترنت في شمال قطاع غزة

غزة - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، عن انقطاع خدمات الاتصال والإنترنت في مناطق متفرقة من شمال قطاع غزة جراء تعطل المولد الرئيسي بمنطقة الشيخ رضوان.

و قالت الشركة في بيان عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي /فيسبوك/: "نود التوضيح أنه منذ بدء العدوان على قطاع غزة تتعرض شبكة الاتصالات الثابتة والخلوية والإنترنت إلى تقطع وتشويش في الخدمات بسبب تكرار تضرر عناصر الشبكة نتيجة القصف المستمر".

و أضافت أن طواقمها تقوم بمراقبة الشبكة على مدار الساعة لإصلاح ما يمكن من الأعطال وإعادة الخدمات للمشتركين.

و كانت الشركة قد أعلنت أمس الأحد عن عودة خدمات الاتصال والإنترنت للعمل بشكل تدريجي في قطاع غزة بعد انقطاع في ليلة الجمعة الى السبت بسبب القصف الصهيوني العنيف من محاور عدة.