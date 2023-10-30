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وزير خارجية لبنان يبحث مع نظيرته الهولندية التطورات في جنوب لبنان وغزة

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 10:54     الفئـة : دولــي

بيروت - بحث عبد الله بوحبيب وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، مع نظيرته الهولندية هانكي بروينز، خلال إتصال هاتفي، الأحد التصعيد العسكري الصهيوني في جنوب لبنان وكذلك العدوان على قطاع غزة المتواصل منذ 23 يوما.

و أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية اللبنانية، بأن الوزيرين تشاورا خلال الاتصال في آخر التطورات في الجنوب اللبناني، والتصعيد الصهيوني العسكري، حيث شدد الوزير اللبناني على ضرورة الضغط على الاحتلال لوقف استفزازاتها وتهديداتها الصادرة عن مسؤولين حكوميين وعسكريين بتدمير لبنان، مما قد يؤجج الصراع ويزيد مخاطر تحوله إلى مواجهة إقليمية تهدد السلم والأمن في جنوب لبنان والمنطقة بأجمعها.

آخر تعديل على الإثنين, 30 أكتوير 2023 11:03
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وزير خارجية لبنان يبحث مع نظيرته الهولندية التطورات في جنوب لبنان وغزة
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 10:54     الفئـة : دولــي   شارك

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