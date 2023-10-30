وزير خارجية لبنان يبحث مع نظيرته الهولندية التطورات في جنوب لبنان وغزة

عشرات الشهداء والجرحى جراء غارات عنيفة للإحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة -

طيران الإحتلال الصهيوني يقصف محيط مستشفى القدس في غزة -

بوغالي يشدد على حتمية وحدة الفصائل الفلسطينية والموقف العربي للدفاع عن القضية الفلسطينية -

قالمة : عرض أول نسخة من المنجد الخاص بالمصطلحات المرتبطة بمفهوم الإبراخيلية الجديدة -

مشاركون في ندوة يبرزون أهمية التربية الاعلامية في إفريقيا -

مواطنو وأعيان الجلفة يؤكدون دعمهم لمساعي رئيس الجمهورية في بناء الجزائر الجديدة -

رئيس الجمهورية ينهي زيارة عمل وتفقد الى ولاية الجلفة -

رئيس الجمهورية : ما يحدث في غزة جرائم حرب مكتملة الأركان -

سوناطراك: السيد حشيشي يستقبل الرئيس المدير العام لشركة بوتاس التركية -

الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعات المحبس والسمارة والفرسية -

رئيس الجمهورية يدشن ويعاين عدة مشاريع تنموية هامة بولاية الجلفة -

السيد بوشناق خلادي يشارك ابتداء من الاثنين بموسكو في أشغال الجمعية العامة للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية -

العدوان الصهيوني على غزة: تفاقم للوضع الإنساني ومطالب بالوقف الفوري للإبادة الجماعية -

سكن: إطلاق الاكتتاب في برنامج عدل 3 في 2024 -

صالون الفلاحة و الصناعات الغذائية و التغليف: إقبال معتبر على تقنيات الزراعة الحديثة و أنظمة الري المبتكرة -

لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تنظم قريبا يوما إعلاميا حول التمويل التساهمي -

رئيس الجمهورية يشرف على لقاء مع المجتمع المدني بولاية الجلفة -

رئيس الجمهورية يدشن ملحقة كلية الطب بجامعة الجلفة -

ذكرى أول نوفمبر 1954 : إقبال كبير للجمهور على المعرض التاريخي بتمنراست -