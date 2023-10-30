طيران الإحتلال الصهيوني يقصف محيط مستشفى القدس في غزة

و ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، نقلا عن مصادر محلية، أن طائرات الاحتلال تقصف بشكل مكثف محيط مستشفى القدس من أجل إجبار النازحين الموجودين بداخله على مغادرته والذهاب جنوبا مشيرة إلى أنه يوجد في المستشفى حاليا 12 ألف فلسطيني نزحوا إليه باعتباره ملاذ آمن، إضافة إلى نحو 400 مريض، ومثلهم من الجرحى، باتوا مهددين بالقصف.

و من جانبها، قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن سلطات الاحتلال الصهيوني جددت امس تحذيراتها بقصف مستشفى القدس، والأمر بالإخلاء الفوري له.

و حملت الجمعية قوات الاحتلال المسؤولية عن سلامة من في المستشفى من المواطنين مؤكدة، في بيان مقتضب، أنها لن تخلي المستشفى، ومطالبة المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والعاجل لمنع وقوع مجزرة.

و في سياق متصل، قال مدير عام مستشفى الصداقة التركي في غزة إن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت محيط المستشفى بشكل متكرر، امس والأيام الماضية، ما أدى إلى تحطيم أجزاء كبيرة منه. و أضاف أن حالة من الهلع تصيب مرضى السرطان والطواقم الطبية جراء القصف الذي يستهدف المستشفى الوحيد لمرضى السرطان في قطاع غزة.. مشيرا إلى أن أضرارا بليغة لحقت بالمبنى، نتيجة استهداف الاحتلال الصهيوني لمحيطه بشكل متكرر. و أوضح أن الاحتلال لم يكتف بزيادة معاناة وأوجاع مرضى السرطان، عبر حرمانهم من الأدوية والسفر للعلاج بالخارج، بل بات يعرض حياتهم للخطر باستهداف محيط المستشفى.

و تتعرض المستشفيات في قطاع غزة للتهديدات من الاحتلال يوميا لإخلائها، إضافة للقصف المتعمد للمستشفيات أو في محيطها أيضا، والتي تؤوي آلاف المواطنين، حيث ارتكب مجزرة في قصف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، في حي الزيتون بمدينة غزة في السابع عشر من الشهر الجاري، أسفرت عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.