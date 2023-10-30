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وزيرة الصحة الفلسطينية تؤكد أن الوضع الصحي في غزة "كارثي"

  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 10:19     الفئـة : دولــي

رام الله -بحثت مي الكيلة وزيرة الصحة الفلسطينية مع دايكي بوتزل المبعوثة الألمانية الخاصة للقضايا الإنسانية، خلال لقاء جمعهما امس الاحد مستجدات الوضع الصحي والإنساني في فلسطين، خاصة في قطاع غزة.  

و أكدت الكيلة أن الوضع الصحي في غزة كارثي، وأن العديد من المستشفيات توقف فعلا عن العمل بسبب القصف والعدوان ونفاد الوقود، مشيرة إلى أن نسبة إشغال المستشفيات تصل إلى أكثر من 150%، في حين أن مجمع الشفاء الطبي وصل عدد المرضى فيه إلى 5 آلاف مريض، وهو مخصص لاستقبال 700 مريض فقط.

و شددت على ضرورة العمل على إدخال المستلزمات الطبية والأدوية إلى القطاع لعلاج المرضى والجرحى، لمنع وقوع كارثة إنسانية أكبر من التي تواجه غزة هذه الأيام، محذرة من التهديدات المستمرة لمستشفيات قطاع غزة من الاحتلال الصهيوني بالإخلاء، التي كان آخرها مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر.

و ناشدت وزيرة الصحة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل وكسر صمته لحماية المستشفيات والطواقم الطبية في قطاع غزة، التي طالها القصف والقتل والتدمير، وقالت إن استمرار الصمت العالمي هو ضوء أخضر لتنفيذ الاحتلال  تهديداتها بإخلاء مستشفى القدس، وما قد يعنيه ذلك من قصف وشيك.

آخر تعديل على الإثنين, 30 أكتوير 2023 11:00
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وزيرة الصحة الفلسطينية تؤكد أن الوضع الصحي في غزة "كارثي"
  أدرج يـوم : الإثنين, 30 أكتوير 2023 10:19     الفئـة : دولــي   شارك

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