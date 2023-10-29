رئيس الجمهورية : ما يحدث في غزة جرائم حرب مكتملة الأركان والفلسطينيون ليسوا إرهابيين -

سوناطراك: السيد حشيشي يستقبل الرئيس المدير العام لشركة بوتاس التركية -

الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعات المحبس والسمارة والفرسية -

رئيس الجمهورية يدشن ويعاين عدة مشاريع تنموية هامة بولاية الجلفة -

السيد بوشناق خلادي يشارك ابتداء من الاثنين بموسكو في أشغال الجمعية العامة للجمعية الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية -

العدوان الصهيوني على غزة: تفاقم للوضع الإنساني ومطالب بالوقف الفوري للإبادة الجماعية -

سكن: إطلاق الاكتتاب في برنامج عدل 3 في 2024 -

صالون الفلاحة و الصناعات الغذائية و التغليف: إقبال معتبر على تقنيات الزراعة الحديثة و أنظمة الري المبتكرة -

لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تنظم قريبا يوما إعلاميا حول التمويل التساهمي -

رئيس الجمهورية يشرف على لقاء مع المجتمع المدني بولاية الجلفة -

رئيس الجمهورية يدشن ملحقة كلية الطب بجامعة الجلفة -

ذكرى أول نوفمبر 1954 : إقبال كبير للجمهور على المعرض التاريخي بتمنراست -

غرداية : توزيع حصة من التجهيزات لفائدة المتقاعدين المرضى -

الأربعاء القادم عطلة مدفوعة الأجر بمناسبة الفاتح نوفمبر -

الصحراء الغربية: مجلس الأمن يصوت الاثنين على قرار تجديد ولاية بعثة المينورسو -

فلسطين: 8069 شهيدا وأكثر من 22 ألف جريح في العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية -

إن صالح: وفد من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية يعاين واقع الفلاحة بالولاية -

رئيس الجمهورية يخص باستقبال شعبي كبير بولاية الجلفة -

مشاريع السكك الحديدية بالجلفة، رافد تنموي متكامل بأبعاد اجتماعية و اقتصادية -