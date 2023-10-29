الجيش الصحراوي يستهدف مواقع قوات الاحتلال المغربي بقطاعات المحبس والسمارة والفرسية

ونقلت وكالة الأنباء الصحراوية (وأص), أن قوات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, استهدفت اليوم بقصف مركز وعنيف, قوات الاحتلال المغربي في قطاعات المحبس والسمارة والفرسية.
وكانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجوماتها أمس السبت, ضد مواقع القوات المغربية الغازية بقطاع المحبس وبمناطق أكرارة الفرسيك والشيظمية وأميطيرات لمخينزة.
للإشارة, "تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي, التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول الجدار الرملي الفاصل (الذل والعار)", يضيف ذات البيان.