Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

فلسطين: 8069 شهيدا وأكثر من 22 ألف جريح في العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 16:20     الفئـة : دولــي
فلسطين: 8069 شهيدا وأكثر من 22 ألف جريح في العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية

رام الله (فلسطين) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 23 يوما إلى 8069 شهيدا وأكثر من 22 ألف جريح، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و نقلت الوكالة، عن الوزارة كشفها في تقريرها اليومي أن 7955 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة و114 شهيدا في الضفة، فيما جرح في القطاع أكثر من 20 ألف مواطن ونحو 2000 في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة أن 73 من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.

إقرأ أيضا: حقوقيون يدعون لتحرك عاجل من أجل إخطار المحاكم والهيئات الدولية بجرائم غزة لمحاكمة الكيان الصهيوني

وقالت أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وهي أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، استنفدت تقريبا احتياطاتها من الوقود وبدأت تقليص عملياتها بشكل كبير، مبينة أن 84 شاحنة هي مجمل الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح منذ 21 من الشهر الجاري، وأن منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعمل على تسهيل إيصال الإمدادات إلى المستشفيات.

كلـمات مفتـاحيــة :
فلسطين: 8069 شهيدا وأكثر من 22 ألف جريح في العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 16:20     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.29

سكن: إطلاق الاكتتاب في برنامج عدل 3 في 2024

23.10.29

صالون الفلاحة و الصناعات الغذائية و التغليف: إقبال معتبر على تقنيات الزراعة الحديثة و…

23.10.29

لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها تنظم قريبا يوما إعلاميا حول التمويل التساهمي

23.10.29

البطولة العربية بالحوض الكبير-2023 /اليوم الثالث/: الجزائر تنتزع 7 ميداليات من بينها 3…

23.10.29

رئيس الجمهورية يشرف على لقاء مع المجتمع المدني بولاية الجلفة

23.10.29

رئيس الجمهورية يدشن ملحقة كلية الطب بجامعة الجلفة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.27

الجزائر حققت "إنجازات كبيرة" في مجال تجسيد أهداف التنمية المستدامة

23.10.27

الجزائر تحتفظ بفخر بمساهمات حرائرها اللائي سجلن حضورهن في المحطات البارزة من تاريخ البلاد

23.10.26

عطاف يستقبل بنيويورك من طرف الأمين العام للأمم المتحدة

23.10.26

الإتحاد البرلماني الدولي : الجزائر تفوز برئاسة المجموعة الجيوسياسية الإفريقية

23.10.26

الوزير الأول يعزي في وفاة المجاهد يوسف الخطيب

23.10.27

المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماعات مكتبي اللجنة الدائمة للديمقراطية ومنتدى النساء…