فلسطين: 8069 شهيدا وأكثر من 22 ألف جريح في العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية

رام الله (فلسطين) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 23 يوما إلى 8069 شهيدا وأكثر من 22 ألف جريح، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و نقلت الوكالة، عن الوزارة كشفها في تقريرها اليومي أن 7955 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة و114 شهيدا في الضفة، فيما جرح في القطاع أكثر من 20 ألف مواطن ونحو 2000 في الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الوزارة أن 73 من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.

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وقالت أن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وهي أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، استنفدت تقريبا احتياطاتها من الوقود وبدأت تقليص عملياتها بشكل كبير، مبينة أن 84 شاحنة هي مجمل الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح منذ 21 من الشهر الجاري، وأن منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني تعمل على تسهيل إيصال الإمدادات إلى المستشفيات.