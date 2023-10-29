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الخارجية الفلسطينية : غياب الإرادة الدولية لوقف عدوان الكيان الصهيوني على غزة يهدد مرتكزات النظام العالمي

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 13:19     الفئـة : دولــي

رام الله (فلسطين) - أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية, يوم الأحد, أن غياب الارادة الدولية لوقف عدوان الكيان الصهيوني التدميري لتصفية قطاع غزة, يهدد بشكل خطير مرتكزات النظام العالمي.

و نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بيانا للخارجية أوضحت فيه, أن غياب الإرادة الدولية لوقف العدوان الصهيوني على غزة يفقد مؤسسات الشرعية الدولية مصداقيتها, خاصة تلك القائمة على حفظ وضمان حقوق الانسان ويحول مضامين ميثاق الأمم المتحدة ونصوص القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الانسان إلى مجرد حبر على ورق ويستبدلها بشريعة الغاب ومنطق "القوي يأكل الضعيف".

و أدانت الوزارة استمرار الكيان الصهيوني في حربه التدميرية ضد قطاع غزة ومواصلة ارتكاب المجازر والجرائم ومسلسل الاقتحامات الدموية للمدن والبلدات والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة, بما فيها القدس الشرقية.

آخر تعديل على الأحد, 29 أكتوير 2023 14:20
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الخارجية الفلسطينية : غياب الإرادة الدولية لوقف عدوان الكيان الصهيوني على غزة يهدد مرتكزات النظام العالمي
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 13:19     الفئـة : دولــي   شارك

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