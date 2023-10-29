السلطات الصهيونية تعتقل 1590 فلسطينيا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر الجاري

رام الله - ذكرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين ونادي الأسير الفلسطيني، يوم الأحد، أن قوات الإحتلال الصهيوني، إعتقلت 1590 فلسطينيا، منذ بدء عدوان الإحتلال على الشعب الفلسطيني، في السابع من أكتوبر الجاري.

و نقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وافا) عن بيان مشترك للهيئة و نادي الاسير تأكيدهما أن قوات الاحتلال اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم, 35 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية, بينهم سيدة, و أن عدد المعتقلين في سجون الاحتلال بلغ 1590 منذ ال7 أكتوبر الجاري. و أشارا إلى أن عمليات الاعتقال تركزت في محافظات نابلس و جنين والقدس, فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات الخليل, قلقيلية, طوباس, سلفيت, وطولكرم, ورافقها عمليات تنكيل ممنهجة بحق المعتقلين وعائلاتهم, والتهديد المستمر وسياسة العقاب الجماعي, وعمليات التخريب التي طالت منازل المواطنين الفلسطينيين، واستهداف عدة أفراد من العائلة الواحدة.

و أضاف البيان أن هذه المعطيات حول حالات الاعتقال تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل وعبر الحواجز العسكرية ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط واحتجاز أفراد من عائلاتهم كرهائن.

و ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة والضفة الغربية نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل منذ 7 أكتوبر, إلى 7814 شهيدا و21693 جريحا.