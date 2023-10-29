مسؤولة أممية : السماح بإيصال المساعدات الإغاثية ورفع الحصار عن غزة مطالب غير قابلة للتفاوض

الكويت - أكدت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالكويت، غادة الطاهر، أن الأمم المتحدة تطالب بالوقف الفوري للغارات على غزة وعدم إستهداف المدنيين والأهداف المدنية و السماح بإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية ورفع الحصار عن سكان قطاع غزة، معتبرة هذه المطالب غير قابلة للتفاوض.

و نقلت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الاحد عن الطاهر قولها, أن العدوان الصهيوني الذي يشهده قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري والذي أدى حتى اليوم إلى سقوط ألاف الشهداء والجرحى جعل نحو مليوني شخص يعيشون في القطاع تحت حصار كامل وشح كبير في المياه والكهرباء والغذاء, وهناك مستشفيات خرجت عن الخدمة في حين فقد 29 موظفا من منظمات الأمم المتحدة أرواحهم جراء العدوان الصهيوني المتواصل والعدد مرشح للزيادة في ظل الظروف الراهنة.

و شددت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالكويت على أن تطبيق سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال الصهيوني والتي تسببت في قتل النساء والاطفال و المسنين "هي خرق صارخ للقوانين الدولية".

و تواصل قوات الاحتلال لليوم الثالث والعشرين على التوالي, عدوانها برا وجوا وبحرا على قطاع غزة, حيث ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة والضفة الغربية نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل منذ 7 أكتوبر, إلى 7814, مع تسجيل 21693 جريح.