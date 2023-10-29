الصليب الأحمر الدولي يدعو إلى وقف التصعيد العسكري الصهيوني في غزة

و قالت ميريانا سبولياريتش, رئيسة اللجنة "إنني أشعر بالصدمة, بسبب المستوى الذي لا يطاق من المعاناة البشرية", وحثت الى وقف التصعيد العسكري الصهيوني بالقطاع.
و أضافت أنه من غير المقبول ألا يكون للسكان المدنيين, في قطاع غزة ملاذ آمن في مواجهة قصف شامل, تنفذه القوات الجوية الصهيونية.
و تابعت في بيان لها "أن المساعدات الإنسانية الكافية غير ممكنة في الوقت الحالي وهذا فشل كارثي, يجب على العالم ألا يتسامح معه".
و كان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد عبر في وقت سابق عن رفضه سعي الكيان الصهيوني لترحيل سكان قطاع غزة قسرا, ومنحهم مهلة 24 ساعة للانتقال إلى جنوب القطاع, في ظل حصار يحرمهم الغذاء والماء والكهرباء, لا يتوافق مع القانون الإنساني الدولي.
يشار إلى أن قوات الاحتلال تواصل لليوم الثالث والعشرين على التوالي, عدوانها برا وجوا وبحرا على قطاع غزة.