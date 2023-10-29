الصليب الأحمر الدولي يدعو إلى وقف التصعيد العسكري الصهيوني في غزة

و قالت ميريانا سبولياريتش, رئيسة اللجنة "إنني أشعر بالصدمة, بسبب المستوى الذي لا يطاق من المعاناة البشرية", وحثت الى وقف التصعيد العسكري الصهيوني بالقطاع.

و أضافت أنه من غير المقبول ألا يكون للسكان المدنيين, في قطاع غزة ملاذ آمن في مواجهة قصف شامل, تنفذه القوات الجوية الصهيونية.

و تابعت في بيان لها "أن المساعدات الإنسانية الكافية غير ممكنة في الوقت الحالي وهذا فشل كارثي, يجب على العالم ألا يتسامح معه".