برنامج الأغذية العالمي : الوضع الغذائي في قطاع غزة أصبح "صعبا للغاية"

روما - أكدت المتحدثة بإسم برنامج الأغذية العالمي، عبير عطيفة يوم الأحد أن الوضع الغذائي في غزة أصبح "صعبا للغاية بسبب نفاد المخزون في المحلات ونقص الخبز في المخابز نتيجة لنقص الوقود".

و أوضحت عطيفة في تصريح صحفي, أن الأوضاع في قطاع غزة "مأساوية وصعبة للغاية" خاصة بعد انقطاع الاتصالات, وتصعيد العمليات العسكرية، واستهداف كل المنشآت.

و قالت "واجهنا صعوبة في الاتصال بموظفينا داخل غزة. لقد توقفت معظم عمليات المساعدات الإنسانية وانقطعت الكهرباء والاتصالات, فضلا عن نقص الوقود وأصبحت التحركات داخل القطاع شبه مستحيلة", مضيفة أن "الملاجئ أصبحت مكتظة بالكثير من العائلات خاصة عقب تدمير المنازل والبنى التحتية".

و طالبت المتحدثة باسم برنامج الأغدية العالمي, بضرورة وقف إطلاق النار وفتح المعابر بصورة سريعة لإدخال المزيد من المواد الغذائية, وتأمين ممرات إنسانية, معربة عن أملها في حدوث انفراجة, واستكمال إدخال جميع المساعدات الإنسانية لسكان غزة خلال الساعات المقبلة.

و كان ممثل برنامج الأغذية العالمي في فلسطين, سامر عبد الجابر, قد أكد أن النقص الحاد في الوقود قد يجبر البرنامج على وقف تقديم المساعدات الغذائية الطارئة لآلاف الأسر النازحة في قطاع غزة الذي تحاصره قوات الاحتلال الصهيوني.

و أوضح عبد الجابر, أن "اثنين فقط من المخابز المتعاقدة مع البرنامج العالمي لديهما الوقود لإنتاج الخبز في الوقت الحالي", مضيفا أن "السلع الغذائية الأساسية تنفد بسرعة في متاجر غزة نظرا لعدم قدرتها على الحصول على المنتجات بسبب الطرق المتضررة والمخاوف المتعلقة بالسلامة ونقص الوقود".

و كانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /أونروا/ وصفت المساعدات الإغاثية التي تدخل قطاع غزة في الوقت الراهن ب"الفتات", محذرة من أن غزة بحاجة إلى "مساعدات مستدامة" بعد ثلاثة أسابيع على العدوان الصهيوني المكثف على القطاع.