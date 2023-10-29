فلسطين : "نبذل كل جهد لوقف العدوان على قطاع غزة" (إشتية)

و أعرب اشتية ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد, عن قلقه البالغ إزاء مخطط الاحتلال الصهيوني لقصف مستشفى /الشفاء/ ومستشفيات أخرى تحت حجج واهية"، لافتا إلى تواصل القيادة الفلسطينية مع منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد من أجل منع تدمير مستشفى الشفاء وغيرها من المستشفيات.

و دعا إلى اتخاذ خطوات عملية تستند لقرارات الشرعية الدولية للاعتراف بدولة فلسطين, مشيرا إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال أيضا ضد أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية والقدس من قتل واقتحامات للمسجد الأقصى.