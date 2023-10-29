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فلسطين : "نبذل كل جهد لوقف العدوان على قطاع غزة" (إشتية)

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 11:28     الفئـة : دولــي

رام الله (الضفة الغربية) - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد إشتية أن الحكومة  الفلسطينية "تبذل كل ما في وسعها لإغاثة أهالي غزة ووقف العدوان على القطاع"، رافضا في الوقت نفسه الحديث الراهن عن إدارة أممية لقطاع غزة.

و أعرب اشتية ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الأحد, عن قلقه البالغ إزاء مخطط الاحتلال الصهيوني لقصف مستشفى /الشفاء/ ومستشفيات أخرى تحت حجج واهية"، لافتا إلى تواصل القيادة الفلسطينية مع منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد من أجل منع تدمير مستشفى الشفاء وغيرها من المستشفيات.

و دعا إلى اتخاذ خطوات عملية تستند لقرارات الشرعية الدولية للاعتراف بدولة فلسطين, مشيرا إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال أيضا ضد أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية والقدس من قتل واقتحامات للمسجد الأقصى.

و ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة والضفة الغربية نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل منذ 7 أكتوبر, الى 7814, من بينهم 3195 طفل و1863 امرأة, مع تسجيل 21693 جريح.

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فلسطين : "نبذل كل جهد لوقف العدوان على قطاع غزة" (إشتية)
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 11:28     الفئـة : دولــي   شارك

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