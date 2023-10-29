وحدات الجيش الصحراوي تستهدف تخندقات جنود الإحتلال المغربي بقطاع المحبس

بئر لحلو (الأراضي الصحراوية المحررة) - إستهدفت وحدات جيش التحرير الشعبي الصحراوي، تخندقات جنود الإحتلال المغربي بقطاع المحبس، حسب ما ذكرت وزارة الدفاع الصحراوية، أمس السبت، في بيانها العسكري رقم 900.

و أوضح البيان - الذي أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) - أن "مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي استهدفت بأقصاف عنيفة ومركزة تخندقات جنود الاحتلال بمنطقة اكرارة الفرسيك و بمنطقة الشيظمية, كما تم استهداف قوات الاحتلال بمنطقة اميطير لمخينزة بقطاع المحبس".

و كانت مفارز متقدمة من جيش التحرير الشعبي الصحراوي قد ركزت هجماتها في وقت سابق مستهدفة مواقع القوات الغازية المغربية بقطاعي السمارة و المحبس وبمناطق خنكة حورية و سبخة تنوشاد.

و "تتوالى هجمات جيش التحرير الشعبي الصحراوي, مستهدفة معاقل قوات الاحتلال المغربي, التي تكبدت خسائر فادحة في الأرواح والمعدات على طول جدار الذل والعار (الجدار الرملي)", وفقا لذات المصدر.