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الإتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة في قطاع غزة للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 11:14     الفئـة : دولــي

بروكسل - دعا جوزيب بوريل الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الإتحاد الأوروبي، السبت، إلى "هدنة" في قطاع غزة تسمح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر الذي يشهد عدوانا صهيونيا متواصلا لليوم 22 على التوالي.

و قال بوريل في منشور على موقع "إكس"، "هناك حاجة ماسة إلى هدنة لتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة".

و تابع المسؤول الأوروبي قائلا "غزة مقطوعة تماما عن العالم ومعزولة فيما يتواصل القصف المركز عليها"، مضيفا أن "قتل عدد هائل من المدنيين بمن فيهم أطفال ،هذا مخالف للقانون الإنساني الدولي".

و اول أمس الجمعة، وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار يدعو إلى "هدنة إنسانية دائمة ومستدامة" فورية في قطاع غزة.

و تمت الموافقة على مشروع القرار الذي قدمته نحو 50 دولة، بأغلبية 120 صوتا.

و شهدت غزة ليلة الجمعة- السبت، قصفا صهيونيا من عدة محاور هو "الأعنف" منذ 7 أكتوبر الجاري، تسبب في "تدمير مئات المباني كليا"، تزامنا مع توغل بري محدود لليوم الثالث على التوالي، وقطع للاتصالات والإنترنت بشكل كامل عن القطاع عزله عن العالم الخارجي.

و يتعرض قطاع غزة لحصار خانق منذ عام 2007، إلا أن الاحتلال الصهيوني، شددت الحصار على القطاع منذ بدء العدوان، ليشمل قطع التيار الكهربائي والماء، ومنع دخول المواد الأساسية والوقود.

و تواصل طائرات الاحتلال الحربية، شن غاراتها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الجاري، ما أسفر عن استشهاد 7814 مواطنا، بينهم 3195 طفلا، و1863 سيدة، إضافة إلى إصابة نحو 20 ألفا، في إحصائية غير نهائية.

و تحول قطاع غزة الى قطع من اللهب منذ انقطاع شبكتي الاتصالات والإنترنت كليا عن العالم، مما تسبب في احداث شلل كامل في قدرات المنظومة الصحية وحركة مركبات الاسعاف والطواقم الطبية.

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الإتحاد الأوروبي يدعو إلى هدنة في قطاع غزة للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 11:14     الفئـة : دولــي   شارك

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