البحرين تناشد المجتمع الدولي الإستجابة لقرار الأمم المتحدة بشأن إقرار هدنة مستدامة بغزة

و ناشدت وزارة الخارجية البحرينية - في بيان أذاعته وكالة أنباء البحرين - المجتمع الدولي، تحمل مسؤولياته الإنسانية في الاستجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبأغلبية 120 دولة، بشأن الدعوة إلى إقرار هدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة, وحماية المدنيين والمرافق المدنية، وتوفير السلع والخدمات الأساسية وتيسير المساعدات الإنسانية لسكان غزة بشكل فوري ومستمر وكاف ودون عوائق، بما في ذلك الماء والغذاء واللوازم الطبية والوقود والكهرباء، ورفض أي محاولات للتهجير القسري للسكان.
و كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة , قد تبنت اول أمس الجمعة, مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة في قطاع غزة, وإدخال المساعدات وحماية المدنيين, حيث حصل مشروع القرار على موافقة 120 دولة.
و جددت الخارجية، "موقف المملكة الثابت والداعي إلى وقف إطلاق النار وإحياء عملية السلام, بما يلبي حق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".