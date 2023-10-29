الكويت تعرب عن قلقها الشديد لمواصلة الإحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة

و قالت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم السبت: "إن أي اجتياح بري لقوات الاحتلال وسط العزل المتعمد للقطاع سيثبت أن الاحتلال الصهيوني مصمم على مواصلة ارتكاب جرائمه ضد الشعب الفلسطيني", معربة عن أسفها لهذا الصمت الدولي غير المسبوق ومحذرة من أن استمرار الصمت سيهدد السلم والأمن الدوليين.
و جددت, مطالبة الكويت لمجلس الأمن والمجتمع الدولي والدول المؤثرة بتحمل مسؤولياتهم والاضطلاع بها وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وضمان إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للمدنيين في قطاع غزة بما يتسق مع قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في تاريخ 27 أكتوبر الجاري.