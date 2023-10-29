الكويت تعرب عن قلقها الشديد لمواصلة الإحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة

الفنانة التشكيلية فايزة التجاني تعرض أعمالها بالجزائر العاصمة -

سطيف : التأكيد على أهمية ترقية السياحة الحموية بالجزائر -

البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال : الجزائرية دعاء بوعبد الله تتألق و تحصد 15 ميدالية -

غوتيريش يندد بتصعيد القصف على قطاع غزة ويدعو إلى وقف إطلاق نار فوري -

مالية : فايد يستقبل ممثلي غرف الموثقين -

سباحة / البطولة العربية بالحوض الكبير: الجزائر تحرز ثلاث ميداليات -

قالمة : إفتتاح أشغال الطبعة ال10 للمنتدى الدولي حول حياة ومؤلفات كاتب ياسين -

الجمعية العامة ال147 للإتحاد البرلماني الدولي : الوفد الجزائري يجري عدة لقاءات ثنائية بلواندا -

وهران : مسرحية تقدري تعيشي للتحسيس بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدي -

سفير دولة فلسطين : الهدف من المذبحة الصهيونية في غزة هو التنكيل بالشعب الفلسطيني وتهجيره -

الملعب الجديد لتيزي وزو جاهز للتسليم -

إرتفاع الإستثمارات في المشاريع الصناعية الكبرى دفع بعجلة نمو الإقتصاد الجزائري -

الكيان الصهيوني يواصل جرائمه غير المسبوقة بقطاع غزة موازاة مع إنقطاع شبكات الإتصالات -

الهلال الأحمر الجزائري : لقاء تنسيقي لبحث سبل دعم سكان غزة -

فلاحة : هني يتباحث مع الوزير الروسي للتعليم العالي سبل تعزيز التعاون -

القانون الأساسي الجديد للإمام سيحسن وضعيته الإجتماعية و المهنية -

تيزي وزو : مسرحية جديدة مستوحاة من أعمال كاتب ياسين -

وزير العمل يبرز أهمية الرقمنة في ضمان خدمة عمومية نوعية -

المنتدى الدولي للسياحة الحموية : تثمين إستغلال المنابع الحموية ذات القيمة العلاجية المتميزة -