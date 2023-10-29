غوتيريش يندد بتصعيد القصف على قطاع غزة ويدعو إلى "وقف إطلاق نار فوري"

الدوحة - ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم السبت، بـ "التصعيد غير المسبوق" في قصف الإحتلال الصهيوني على قطاع غزة، مجددا دعوته إلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري".

و قال غوتيريش, خلال زيارة إلى الدوحة: "للأسف بدلا من الهدنة فوجئت بتصعيد غير مسبوق في القصف ونتائجه المدمرة, ما يقوض الأهداف الإنسانية", معربا عن "قلقه لانقطاع الاتصالات في قطاع غزة, و كذلك عن قلقه بشأن موظفي الأمم المتحدة الموجودين في غزة لتقديم المساعدات الإنسانية". و أضاف: "إنني أكرر ندائي القوي من أجل وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية وتقديم الإغاثة الإنسانية على المستوى الذي يتوافق مع الاحتياجات الماسة للشعب في غزة, حيث تتكشف كارثة إنسانية أمام أعيننا".

و يتعرض قطاع غزة لحصار خانق منذ عام 2007, إلا أن الاحتلال الصهيوني, قد شدد الحصار على القطاع منذ بدء العدوان قبل 22 يوما, ليشمل قطع التيار الكهربائي والماء, ومنع دخول المواد الأساسية والوقود, ليختمها أمس بقطع شبكتي الاتصالات والإنترنت كليا, ما تسبب في إحداث شلل كامل في قدرات المنظومة الصحية وحركة مركبات الاسعاف والطواقم الطبية.

و تواصل طائرات الاحتلال الحربية, شن غاراتها على قطاع غزة منذ السابع أكتوبر الجاري, ما أسفر عن استشهاد 7814 فلسطينيا, إضافة إلى إصا بة نحو 20 ألفا, في إحصائية غير نهائية.