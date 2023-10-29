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رابطة العالم الإسلامي تدين التصعيد العسكري الصهيوني في قطاع غزة

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 08:33     الفئـة : دولــي

مكة المكرمة - أعربت رابطة العالم الإسلامي، يوم السبت، عن بالغ قلقها من التصعيد العسكري للإحتلال الصهيوني في قطاع غزة، معبرة عن إدانتها بأشد العبارات للعمليات البرية التي تقوم بها قوات الإحتلال في القطاع.

و في بيان للأمانة العامة للرابطة, ندد محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام للرابطة, بهذا الهجوم المروع الذي يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين ويضاعف معاناتهم وأزمتهم الإنسانية, متجاهلا كل القرارات والنداءات والتحذيرات من جميع الدول والمنظمات بمخاطره الإنسانية والأمنية.

و حذر محمد بن عبدالكريم العيسى, من خطورة مواصلة هذه الانتهاكات الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية الدينية والإنسانية, بحق المدنيين المظلومين, وما تهدد به من تداعيات خطرة على استقرار المنطقة والسلم الإقليمي والدولي, داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذا التصعيد العسكري, وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023, حماية للمدنيين الأبرياء واحتراما للقانون الدولي الإنساني.

آخر تعديل على الأحد, 29 أكتوير 2023 10:21
كلـمات مفتـاحيــة :
رابطة العالم الإسلامي تدين التصعيد العسكري الصهيوني في قطاع غزة
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 08:33     الفئـة : دولــي   شارك

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