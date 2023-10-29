رابطة العالم الإسلامي تدين التصعيد العسكري الصهيوني في قطاع غزة

و في بيان للأمانة العامة للرابطة, ندد محمد بن عبدالكريم العيسى الأمين العام للرابطة, بهذا الهجوم المروع الذي يهدد حياة المدنيين الفلسطينيين ويضاعف معاناتهم وأزمتهم الإنسانية, متجاهلا كل القرارات والنداءات والتحذيرات من جميع الدول والمنظمات بمخاطره الإنسانية والأمنية.

و حذر محمد بن عبدالكريم العيسى, من خطورة مواصلة هذه الانتهاكات الصارخة لكل القوانين والأعراف الدولية الدينية والإنسانية, بحق المدنيين المظلومين, وما تهدد به من تداعيات خطرة على استقرار المنطقة والسلم الإقليمي والدولي, داعيا المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذا التصعيد العسكري, وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023, حماية للمدنيين الأبرياء واحتراما للقانون الدولي الإنساني.