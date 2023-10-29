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الرئيس الإيراني : الدعم الغربي أعطى الكيان الصهيوني الضوء الأخضر لإرتكاب جرائم الحرب في غزة

  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 08:27     الفئـة : دولــي

طهران - قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، يوم السبت، أن الدعم المقدم من جانب بعض الدول الغربية للكيان الصهيوني، أعطى الضوء الأخضر للأخير لارتكاب جرائم الحرب بقطاع غزة.

و جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, بحسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني لمكتب الرئيس الإيراني.

و قال رئيسي - وفقا للبيان - أن "الأمة الفلسطينية بحاجة إلى الدعم الفعال والجاد من المجتمع الدولي, لا سيما الوحدة بين الدول الإسلامية من أجل وضع حد لجرائم الكيان الصهيوني المستمرة وعمليات القتل التي تقوم بها في غزة".

و أبرز الرئيس الإيراني, الخسائر الكبيرة في الأرواح بين النساء والأطفال الفلسطينيين والوضع الإنساني المؤسف في غزة,  داعيا الدول الإسلامية إلى ضرورة اتخاذ "موقف حاسم وموحد وواضح لدعم الشعب الفلسطيني المضطهد".

من جانبه, اعتبر أمير قطر أن ما يجري في غزة اليوم "دليل على المعايير المزدوجة المخزية التي تتبعها (بعض) الدول الغربية", مشددا على أن الدول الإقليمية والإسلامية يمكنها "إيقاف الكيان الصهيوني من خلال وحدتها", مجددا موقف بلاده الداعم "لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير والدفاع عن النفس".

آخر تعديل على الأحد, 29 أكتوير 2023 10:22
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الرئيس الإيراني : الدعم الغربي أعطى الكيان الصهيوني الضوء الأخضر لإرتكاب جرائم الحرب في غزة
  أدرج يـوم : الأحد, 29 أكتوير 2023 08:27     الفئـة : دولــي   شارك

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