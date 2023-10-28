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العدوان الصهيوني على غزة: "الأونروا" تعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى من موظفيها في إلى 53 شخصا

  أدرج يـوم : السبت, 28 أكتوير 2023 20:10     الفئـة : دولــي

غزة (فلسطين) - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا", يوم السبت عن مقتل 14 موظفا إضافيا من موظفيها وإصابة اثنين آخرين, خلال الساعات ال24 الماضية في قطاع غزة, ليصل العدد الإجمالي إلى 53 قتيلا, وإصابة ما لا يقل عن 22 آخرين, منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع, في السابع من الشهر الحالي.

و أوضحت "الأونروا" في تقرير لها, أن حوالي 640 ألف نازح داخليا يقيمون في 150 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أرجاء قطاع غزة, إذ تساهم ظروف الاكتظاظ ومحدودية توافر المساعدات في تفاقم مخاطر الحماية والصحة.

و أشارت إلى أن الوقود لا يزال أحد أكثر الاحتياجات إلحاحا مع قرب نفاد المخزونات الحالية, ما يؤدي لإجبار الوكالة على إيقاف الخدمات الإنسانية الحيوية.

و بحسب التقرير, يقيم حوالي 480 ألف نازح في 91 ملجأ في المناطق الوسطى وخان يونس ورفح, بزيادة قدرها حوالي 11 ألف نازح خلال الساعات ال24 الماضية.

و يواصل النازحون الجدد الوصول إلى ملاجئ "الأونروا", إلا أن المرافق الحالية تعمل بما يتجاوز قدراتها الاستيعابية. ويضطر العديد من النازحين داخليا إلى النوم في الشوارع لأن البنية التحتية الحالية مكتظة, وفقا للوكالة الأممية.

يذكر أن عدوان الاحتلال الصهيوني غير المسبوق على قطاع غزة دخل يومه ال22, مخلفا آلاف الشهداء والجرحى, وسط انقطاع شبكتي الاتصال والإنترنت كليا, بالتزامن مع اشتداد الغارات الصهيونية وزيادة كثافتها وقوتها منذ الأمس, حيث يضطر المواطنون للسير على الأقدام مسافات كبيرة تحت القصف, لإبلاغ الإسعاف عن المصابين.

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العدوان الصهيوني على غزة: "الأونروا" تعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى من موظفيها في إلى 53 شخصا
  أدرج يـوم : السبت, 28 أكتوير 2023 20:10     الفئـة : دولــي   شارك

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