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السعودية تدين العمليات البرية لقوات الإحتلال الصهيوني في قطاع غزة

  أدرج يـوم : السبت, 28 أكتوير 2023 20:05     الفئـة : دولــي

الرياض  - أعربت المملكة العربية السعودية، يوم السبت, عن إدانتها وشجبها للعمليات البرية التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة, لما في ذلك من تهديد لحياة المدنيين الفلسطينيين وتعريضهم لمزيد من الأخطار والأوضاع غير الإنسانية.


و أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا, أكدت خلاله أن المملكة تتابع بقلق بالغ التصعيد العسكري في قطاع غزة جراء العمليات البرية التي يقوم بها الجيش الصهيوني في القطاع, محذرة من "خطورة الاستمرار في الإقدام على هذه الانتهاكات الصارخة وغير المبررة والمخالفة للقانون الدولي بحق الشعب الفلسطيني الشقيق وما سيترتب على ذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والسلم والأمن الإقليمي والدولي".


و دعا البيان, المجتمع الدولي, ل"الاضطلاع بمسؤولياته للوقف الفوري لهذه العملية العسكرية, وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الجاري, وحقنا لدماء الأبرياء وحفاظا على البنى التحتية والمصالح الحيوية واحتراما للقانون الدولي الإنساني ولتمكين المنظمات الإنسانية والإغاثية من إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة والضرورية للمدنيين في قطاع غزة بدون عوائق.


و ارتفعت حصيلة الشهداء في غزة والضفة الغربية نتيجة العدوان الصهيوني المتواصل منذ 7 أكتوبر, إلى 7814, مع تسجيل 21693 جريح, وفقا لآخر حصيلة مؤقتة
لوزارة الصحة الفلسطينية.

 

 

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السعودية تدين العمليات البرية لقوات الإحتلال الصهيوني في قطاع غزة
  أدرج يـوم : السبت, 28 أكتوير 2023 20:05     الفئـة : دولــي   شارك

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