Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مجلس التعاون الخليجي يحذر من مخاطر أي عمليات برية للإحتلال الصهيوني في قطاع غزة

  أدرج يـوم : السبت, 28 أكتوير 2023 19:49     الفئـة : دولــي

الرياض - أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم السبت، التصعيد الصهيوني في قطاع غزة، محذرا من مخاطر أي عمليات برية تقوم بها قوات الإحتلال، وتداعياتها الإنسانية والأمنية على المدنيين الفلسطينيين.

و قال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي في بيان, أن هذا التصعيد يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الجاري الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين, وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون انقطاع".

و أكد أن "غياب الحل السياسي أدى إلى تفاقم الأوضاع وتدمير البنى التحتية والمصالح الحيوية في قطاع غزة", مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته, لا سيما مجلس الأمن لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.

و كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة , قد تبنت أمس الجمعة, مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة في قطاع غزة, وإدخال المساعدات وحماية المدنيين, حيث حصل مشروع القرار على موافقة 120 دولة.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
مجلس التعاون الخليجي يحذر من مخاطر أي عمليات برية للإحتلال الصهيوني في قطاع غزة
  أدرج يـوم : السبت, 28 أكتوير 2023 19:49     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.28

الرئيس عباس يدعو إلى قمة عربية طارئة لوقف العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني وقضيته

23.10.28

مالية : فايد يستقبل ممثلي غرف الموثقين

23.10.28

مؤسسات الأسرى : الاحتلال الصهيوني ينفذ جرائم ممنهجة ومروعة بحق المعتقلين الفلسطينيين

23.10.28

وقفة تضامنية بالجزائر العاصمة مع الشعب الفلسطيني رفضا للعدوان الصهيوني المتواصل على غزة

23.10.28

العدوان الصهيوني على غزة: "الأونروا" تعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى من موظفيها في إلى 53 شخصا

23.10.28

السعودية تدين العمليات البرية لقوات الإحتلال الصهيوني في قطاع غزة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.26

عطاف يستقبل بنيويورك من طرف الأمين العام للأمم المتحدة

23.10.26

الإتحاد البرلماني الدولي : الجزائر تفوز برئاسة المجموعة الجيوسياسية الإفريقية

23.10.26

الوزير الأول يعزي في وفاة المجاهد يوسف الخطيب

23.10.27

الجزائر حققت "إنجازات كبيرة" في مجال تجسيد أهداف التنمية المستدامة

23.10.27

الجزائر تحتفظ بفخر بمساهمات حرائرها اللائي سجلن حضورهن في المحطات البارزة من تاريخ البلاد

23.10.23

مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للجلسات المقبلة