مجلس التعاون الخليجي يحذر من مخاطر أي عمليات برية للإحتلال الصهيوني في قطاع غزة

الرياض - أدان مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يوم السبت، التصعيد الصهيوني في قطاع غزة، محذرا من مخاطر أي عمليات برية تقوم بها قوات الإحتلال، وتداعياتها الإنسانية والأمنية على المدنيين الفلسطينيين.

و قال الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي في بيان, أن هذا التصعيد يعد انتهاكا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر الجاري الذي يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ هدنة إنسانية تحفظ أرواح المدنيين, وتسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل فوري ودون انقطاع".

و أكد أن "غياب الحل السياسي أدى إلى تفاقم الأوضاع وتدمير البنى التحتية والمصالح الحيوية في قطاع غزة", مشددا على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته, لا سيما مجلس الأمن لتحقيق السلام والأمن في الشرق الأوسط.

و كانت الجمعية العامة للأمم المتحدة , قد تبنت أمس الجمعة, مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ومستدامة في قطاع غزة, وإدخال المساعدات وحماية المدنيين, حيث حصل مشروع القرار على موافقة 120 دولة.