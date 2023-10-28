نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب المنتظم الدولي بإتخاذ مواقف حازمة لإنقاذ الصحفيين من الموت في غزة

غزة (فلسطين) - أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، يوم السبت، عن فقدان الإتصال بأكثر من 1000 صحفي في قطاع غزة، منذ أمس، بسبب إنقطاع شبكات الإتصال والأنترنت، مطالبة المؤسسات الدولية والإتحاد الدولي للصحفيين، بإتخاذ مواقف قوية و حازمة لإنقاذ الصحفيين من الموت في غزة.

و حذرت النقابة في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك", من "استمرار انقطاع الانترنت و الاتصالات منذ أمس الجمعة", معتبرة أن الهدف من ذلك هو تغطية الاحتلال على جرائمه.

كما اعتبرت تصريحات مسؤولي جيش الاحتلال الصهيوني, بخصوص "عدم مسؤوليتهم" عن حياة الصحفيين, بأنه "تبرير مسبق لمخطط ينوي تنفيذه بحق الصحفيين, لكي لا ينقلوا للعالم مجازره في غزة".

و طالبت النقابة الفلسطينية, المؤسسات الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين, ب"اتخاذ مواقف قوية وحازمة لإنقاذ الصحفيين من الموت في غزة".

و في وقت سابق من نهار اليوم, حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين, من ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني, مجازر جديدة بحق الصحفيين في قطاع غزة, في ظل انقطاع الاتصالات وشبكة الانترنت, وتوسيع عمليات القصف الجوي والمدفعي.

و شددت النقابة على أن الاحتلال الذي قتل حتى الآن أكثر من 24 صحفيا في غزة وعشرات من عائلاتهم ودمر عشرات المؤسسات الإعلامية, و قصف عشرات المنازل لصحفيين, يهدف من وراء هذه السياسة الممنهجة و بقرار رسمي, لترهيب الصحفيين لمنع نقل جرائمه للعالم.

و ناشدت كل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة "لأخذ خطورة التبرير المسبق لجيش الاحتلال للمجازر ضد الصحفيين بأقصى درجات الجدية" وأن "لا تنتظر لكي ترسل التعازي بفقدان شهود الحقيقة بل أن تتحرك فورا و دون أي مواربة ونقول لهم كفى للمواقف الخجولة التي تكيل بمكيالين و تساوي بين الضحية و الجلاد".

و نشرت النقابة الفلسطينية على صفحتها على " فايسبوك" مقطع فيديو للصحفي الفلسطيني أشرف أبو عمرة, سجله ظهر اليوم السبت, أكد فيه أن "غزة تتعرض لأعنف و أشرس عدوان برا و بحرا و جوا و ذلك منذ بداية الحرب على القطاع في 7 أكتوبر الجاري".

و أكد أشرف أبو عمرة, أن "شبكات الاتصال و الانترنت مقطوعة إلا الشيء القليل جدا, ما حال دون إرسال المادة الإعلامية, التي توثق جرائم الاحتلال", مناشدا المنتظم الدولي وكل أحرار العالم, "التدخل لإنقاذ غزة من الموت في أقرب وقت".