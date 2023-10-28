Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب المنتظم الدولي بإتخاذ مواقف حازمة لإنقاذ الصحفيين من الموت في غزة

  أدرج يـوم : السبت, 28 أكتوير 2023 19:47     الفئـة : دولــي

 

غزة (فلسطين) - أعلنت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، يوم السبت، عن فقدان الإتصال بأكثر من 1000 صحفي في قطاع غزة، منذ أمس، بسبب إنقطاع شبكات الإتصال والأنترنت، مطالبة المؤسسات الدولية والإتحاد الدولي للصحفيين، بإتخاذ مواقف قوية و حازمة لإنقاذ الصحفيين من الموت في غزة.

و حذرت النقابة في بيان نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي " فايسبوك", من "استمرار انقطاع الانترنت و الاتصالات منذ أمس الجمعة", معتبرة أن الهدف من ذلك هو تغطية الاحتلال على جرائمه.

كما اعتبرت تصريحات مسؤولي جيش الاحتلال الصهيوني, بخصوص "عدم مسؤوليتهم" عن حياة الصحفيين, بأنه "تبرير مسبق لمخطط ينوي تنفيذه بحق الصحفيين, لكي لا ينقلوا للعالم  مجازره في غزة".

و طالبت النقابة الفلسطينية, المؤسسات الدولية والاتحاد الدولي للصحفيين, ب"اتخاذ مواقف قوية وحازمة لإنقاذ الصحفيين من الموت في غزة".

و في وقت سابق من نهار اليوم, حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين, من ارتكاب قوات الاحتلال الصهيوني, مجازر جديدة بحق الصحفيين في قطاع غزة, في ظل انقطاع  الاتصالات وشبكة الانترنت, وتوسيع عمليات القصف الجوي والمدفعي.

و شددت النقابة على أن الاحتلال الذي قتل حتى الآن أكثر من 24 صحفيا في غزة وعشرات من عائلاتهم ودمر عشرات المؤسسات الإعلامية, و قصف عشرات المنازل لصحفيين, يهدف من وراء هذه السياسة الممنهجة و بقرار رسمي, لترهيب الصحفيين لمنع نقل جرائمه للعالم.

و ناشدت كل المنظمات الدولية التابعة للأمم المتحدة "لأخذ خطورة التبرير المسبق لجيش الاحتلال للمجازر ضد الصحفيين بأقصى درجات الجدية" وأن "لا تنتظر لكي ترسل التعازي بفقدان شهود الحقيقة بل أن تتحرك فورا و دون أي مواربة ونقول لهم كفى للمواقف الخجولة التي تكيل بمكيالين و تساوي بين الضحية و الجلاد".

و نشرت النقابة الفلسطينية على صفحتها على " فايسبوك" مقطع فيديو للصحفي الفلسطيني أشرف أبو عمرة, سجله ظهر اليوم السبت, أكد فيه أن "غزة تتعرض لأعنف و أشرس عدوان برا و بحرا و جوا و ذلك منذ بداية الحرب على القطاع  في 7 أكتوبر الجاري".

و أكد أشرف أبو عمرة, أن "شبكات الاتصال و الانترنت مقطوعة إلا الشيء القليل جدا, ما حال دون إرسال المادة الإعلامية, التي توثق جرائم الاحتلال", مناشدا المنتظم الدولي وكل أحرار العالم, "التدخل لإنقاذ غزة من الموت في أقرب وقت".

كلـمات مفتـاحيــة :
نقابة الصحفيين الفلسطينيين تطالب المنتظم الدولي بإتخاذ مواقف حازمة لإنقاذ الصحفيين من الموت في غزة
  أدرج يـوم : السبت, 28 أكتوير 2023 19:47     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.28

الرئيس عباس يدعو إلى قمة عربية طارئة لوقف العدوان الوحشي على الشعب الفلسطيني وقضيته

23.10.28

مالية : فايد يستقبل ممثلي غرف الموثقين

23.10.28

مؤسسات الأسرى : الاحتلال الصهيوني ينفذ جرائم ممنهجة ومروعة بحق المعتقلين الفلسطينيين

23.10.28

وقفة تضامنية بالجزائر العاصمة مع الشعب الفلسطيني رفضا للعدوان الصهيوني المتواصل على غزة

23.10.28

العدوان الصهيوني على غزة: "الأونروا" تعلن عن ارتفاع حصيلة القتلى من موظفيها في إلى 53 شخصا

23.10.28

السعودية تدين العمليات البرية لقوات الإحتلال الصهيوني في قطاع غزة

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.26

عطاف يستقبل بنيويورك من طرف الأمين العام للأمم المتحدة

23.10.26

الإتحاد البرلماني الدولي : الجزائر تفوز برئاسة المجموعة الجيوسياسية الإفريقية

23.10.26

الوزير الأول يعزي في وفاة المجاهد يوسف الخطيب

23.10.27

الجزائر حققت "إنجازات كبيرة" في مجال تجسيد أهداف التنمية المستدامة

23.10.27

الجزائر تحتفظ بفخر بمساهمات حرائرها اللائي سجلن حضورهن في المحطات البارزة من تاريخ البلاد

23.10.23

مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للجلسات المقبلة