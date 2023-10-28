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لبنان يعلن عن خطة طوارئ لإحتواء تداعيات العدوان الصهيوني على الجنوب

  أدرج يـوم : السبت, 28 أكتوير 2023 18:59     الفئـة : دولــي

بيروت - أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، يوم السبت، أن حكومته أعدت خطة طوارئ لإحتواء تداعيات ما يمكن أن يحدث نتيجة العدوان الصهيوني على جنوب لبنان، والعدوان المستمر على الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

و نقلت مصادر إعلامية عن ميقاتي تصريحه, أن حكومة تصريف الأعمال تقوم باتصالات وجهود دبلوماسية مكثفة عربيا ودوليا لوقف العدوان الصهيوني على جنوب لبنان وغزة.

و في سياق متصل أصدر مطار /رفيق الحريري/ الدولي تعميما, يتضمن إرشادات وتعليمات لإخلاء مبنى المطار في حال حدوث أي اعتداء خارجي أو إطلاق نداء بالإخلاء, والذي تضمن جميع شركات الطيران وشركات الخدمات الأرضية والمستثمرين.

من ناحية أخرى ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام, أن دوي انفجار قوي سمع في جنوبي لبنان بالقرب من قرى /قضاء صور/, تبين لاحقا أنه نتيجة انفجار صاروخ /باتريوت/ فوق المنطقة.

و تشهد المنطقة الجنوبية للبنان, منذ السابع من أكتوبر الجاري, عدوانا من قبل الاحتلال الصهيوني, الذي تواصل قواته قصفها الجوي والبري والبحري العنيف وغير المسبوق على أرجاء قطاع غزة, وسط انقطاع تام لشبكتي الهواتف والإنترنت.

آخر تعديل على السبت, 28 أكتوير 2023 19:20
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لبنان يعلن عن خطة طوارئ لإحتواء تداعيات العدوان الصهيوني على الجنوب
  أدرج يـوم : السبت, 28 أكتوير 2023 18:59     الفئـة : دولــي   شارك

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