وزير الخارجية الإيراني يؤكد دعم بلاده لأي حل سياسي يؤدي إلى هدنة إنسانية في غزة

طهران - أعرب وزير الخارجية الإيراني،, حسين أمير عبد اللهيان، عن دعم بلاده لأي حل سياسي من شأنه معالجة الأزمة الحرجة في غزة ويؤدي إلى هدنة إنسانية في القطاع.

و جاء ذلك خلال لقاء له مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, في نيويورك, أمس الجمعة, حيث بحثا آخر التطورات في الشرق الأوسط, وخاصة في قطاع غزة, حسب بيان نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الإيرانية, يوم السبت.

و تابع عبد اللهيان, أن بلاده سوف تدعم أي حل سياسي يؤدي إلى الوقف الفوري للعدوان على غزة والإيصال المستمر للمساعدة الإنسانية إلى القطاع ومنع النزوح القسري للمدنيين في غزة.

و أكد ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي والأمم المتحدة إجراءات فورية وحاسمة للوفاء بمسؤولياتهم في دعم الفلسطينيين.

و من جانبه, أكد الأمين العام للأمم المتحدة دور إيران بالمنطقة, داعيا إلى مواصلتها جهودها الدبلوماسية والسياسية البناءة.

كما وصف غوتيريش الوضع الإنساني في غزة بـ"الكارثي", وحث جميع الأطراف على المساعدة في الوقف الفوري للعدوان وإرسال المساعدات إلى القطاع.

و استطرد قائلا إن أولويات الأمم المتحدة هي إرسال المساعدة الإنسانية إلى غزة والإعلان عن وقف إطلاق النار والعمل على الوصول إلى حل سياسي.