الرئيس الصحراوي يشيد بالمشاركة "النوعية" التي ميزت الملتقى الدولي الأول للتبادل الثقافي من أجل السلام

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - أشاد الرئيس الصحراوي, الأمين العام لجبهة البوليساريو, إبراهيم غالي, بالمشاركة "النوعية" التي ميزت الطبعة الاولى للملتقى الدولي للتبادل الثقافي من أجل السلام بمخيمات اللاجئين الصحراويين, ودعا الى ضرورة ضمان استمرار هذا النوع من اللقاءات التي تساهم في إحلال السلام بين الشعوب.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس غالي, أمس الجمعة, للوفود الاجنبية المشاركة في الملتقى الدولي, حيث دعا أعضاءها إلى دعم كفاح الشعب الصحراوي و قضيته العادلة, منوها بالجهود التي بذلها الحاضرون في هذا اللقاء.

وذكرت وكالة الانباء الصحراوية (وأص) أن الرئيس إبراهيم غالي أشاد بالمشاركة "النوعية" التي ميزت الطبعة الأولى من الملتقى الدولي, مشيرا إلى أن الوفود الحاضرة "تزرع المحبة والسلام في العالم وتساعد على تقارب وجهات النظر بين الشعوب".

ودعا الرئيس الصحراوي, الوفود المشاركة الى "العمل سويا على إيجاد السبل الكفيلة بضمان استمرار هذا النوع من الملتقيات التي تساهم في إحلال السلام في العالم بين الشعوب", مؤكدا استعداد الجمهورية الصحراوية وجبهة البوليساريو على ضمان الظروف المواتية لنجاحها.

وكان المشاركون في الملتقى الدولي الأول للتبادل الثقافي من أجل السلام, الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء الماضي بمخيمات اللاجئين الصحراويين, شددوا على دور هذا الموعد في التأكيد على التضامن مع الشعب الصحراوي, كونه فضاء لنشر قيم السلام التي تتطلع إليها الشعوب.

وجرى الملتقى تحت شعار "السلام في العائلة", بحضور باحثين ومثقفين من عدة دول بالإضافة إلى مهتمين بموضوع الملتقى.