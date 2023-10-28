قصف صهيوني عنيف و بدون توقف على قطاع غزة

غزة - تواصل قوات الاحتلال الصهيوني قصفها الجوي و البحري و المدفعي العنيف على جميع مناطق قطاع غزة ليلة الجمعة الى السبت، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) .

و أوضحت الوكالة أن على مادر ساعات ممتدة من مساء الجمعة و حتى اللحظة، واصلت مدفعية الاحتلال قصفها العنيف و المكثف و غير المتوقف على مواقع في شمال قطاع غزة، كما طال القصف تحديدا محيط مستشفيات الشفاء و الاندونيسي و سط القطاع، حيث أغار طيران الاحتلال أكثر من عشر مرات محيط هذين المستشفيين.

و نقلت (وفا) عن مصادر اعلامية ان طيران الاحتلال استهدف منازل لمواطنين في مخيم الشاطئ، و في النصيرات، و بيت لاهيا، و بيت حانون، و أخرى في المناطق الشرقية للقطاع .

و لم تتمكن طواقم الدفاع المدني و الاسعاف من الوصول الى أماكن القصف لإخراج المصابين أو انتشال الشهداء ، بينهما يحاول المواطنون نقل الشهداء و المصابين على عربات و في مركبات خاصة، وفق ما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية .

ويتواصل القصف الصهيوني على قطاع غزة، في وقت تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة امس الجمعة قرارا، يدعو إلى هدنة إنسانية فورية و مستدامة.

و قد تم اعتماد القرار الذي قدمته الاردن بدعم من 40 دولة، بأغلبية 120 صوتا مقابل 14 صوتا و امتناع 45 عن التصويت.

و يطالب القرار وفق (وفا) "جميع الاطراف بالامتثال للقانون الانساني الدولي و توفير الامدادات و الخدمات الاساسية بصورة مستمرة و كافية و دون عوائق "الى قطاع غزة .

كما يرفض بشدة "أية محاولات للترحيل القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين"، ويدعو إلى إلغاء الأمر الذي أصدرته سلطات الاحتلال الصهيوني للمدنيين الفلسطينيين وموظفي الأمم المتحدة، فضلا عن العاملين في المجال الإنساني والطبي، بإخلاء جميع المناطق الواقعة إلى الشمال من وادي غزة والانتقال إلى جنوب القطاع.