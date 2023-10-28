الرئاسة الفلسطينية ترحب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

رام الله - رحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء أمس الجمعة لقرار حماية المدنيين و التمسك بالالتزامات القانونية و الانسانية، حسب ما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

و قال الناطق باسم الرئاسة نبيل ابو ردينة "أن التصويت لصالح القرار يؤكد وقوف العالم بغالبيته لجانب الشعب الفلسطيني، وان القضية الفلسطينية لا تزال تحظى بمكانة عالية لدى دول العالم".

و أضاف "ان تصويت 120 دولة لصالح القرار ، يعني أن العالم يؤكد رفضه للعدوان الصهيوني على شعبنا و تهجيره من أرضه و احداث نكبة جديدة"، مشددا "على العالم أن يلتقط نتائج التصويت و أن يتعامل معها بجدية ".حسب (وفا).

و جدد التأكيد على ان التصويت لصالح القرار بهذه الغالبية الكبيرة أكد للدول ال14 التي صوتت ضده، أن العالم يرفض سياسة الكيل بمكيالين".

و أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية وفق (وفا) أن" غالبية دول العالم لا زالت تتبنى موقف القيادة الفلسطينية الداعي الى اقامة سلام دائم و شامل عبر انهاء الاحتلال الصهيوني، و اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، (...) استنادا الى قرارات الامم المتحدة ذات الصلة ووفقا للقانون الدولي و على أساس حل الدولتين" .