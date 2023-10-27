انتخاب رئيسة الجمعية الوطنية لتنزانيا على رأس الاتحاد البرلماني الدولي 

الجزائر - انتخبت اليوم الجمعة السيدة توليا اكسون، رئيسة الجمعية الوطنية لجمهورية تنزانيا الاتحادية الصديقة، لتولي رئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، في آخر يوم من أشغال الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي التي تحتضنها العاصمة الأنغولية لواندا،حسب ما أفاد به بيان لمجلس الأمة.

وأوضح البيان، أن الرئيسة الجديدة هي اول امرأة إفريقية تترأس الاتحاد البرلماني الدولي منذ تأسيسه، ثالث رئيس للاتحاد عن المجموعة الأفريقية، وثالث امرأة تترأس الاتحاد، وقد جاء فوزها بنسبة 57 بالمائة من الأصوات في دور وحيد بعد أن حازت على 172 صوتا من مجموع 303.

وقد تعهدت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي - بحسب ذات المصدر- بتجسيد برنامج خلال عهدتها الرئاسية يتضمن عدة أهداف منها تحسين فعالية الاتحاد البرلماني الدولي وشفافيته ومساءلته، والدعوة إلى زيادة تمثيل النساء في البرلمانات الوطنية، وكذا القيام بالإصلاحات الرائدة في الاتحاد البرلماني الدولي من أجل تعزيز التعايش السلمي والازدهار العالمي.

السيدة توليا اكسون، حاصلة على ماجستير في القانون و دكتوراه في الفلسفة، وهي محامية وسياسية بارزة، انتخبت عضوا في البرلمان التنزاني عام 2015، كما ترأست المجموعة الجيوسياسية الأفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، وهي حاليا رئيسة مجلس الاستثمار في الرابطة البرلمانية للكومنولث في المنطقة الأفريقية.