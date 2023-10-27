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فلسطين: 7415 شهيد ونحو20 ألف جريح اثر العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 أكتوير 2023 15:46     الفئـة : دولــي
فلسطين: 7415 شهيد ونحو20 ألف جريح اثر العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية

رام الله - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن حصيلة ضحايا عدوان قوات الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية منذ 7 من أكتوبر الجاري، ارتفع إلى 7415 شهيدا و20.517 جريحا، حسب ما ذكرته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي الصادر اليوم الجمعة أن 7305 شهداء ارتقوا في قطاع غزة و110 شهداء في الضفة فيما جرح في القطاع 18567 مواطنا، و1950 في الضفة.

وذكرت الوزارة في تقريرها أن 70 بالمائة من الشهداء في قطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنين.

وقالت الوزارة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" وهي أكبر جهة تقدم المساعدات الإنسانية في غزة، استنفدت تقريبا احتياطاتها من الوقود وبدأت تقليص عملياتها بشكل كبير، مبينة أن 12 شاحنة تحمل مياه وغذاء وإمدادات طبية دخلت عبر معبر رفح منذ 21 من الشهر الجاري إذ تعمل منظمة الصحة العالمية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لتسهيل إيصال الإمدادات إلى المستشفيات.

وأضافت الوزارة أن 34 بالمائة من مستشفيات غزة لا تعمل و65 بالمائة من مراكز الرعاية الصحية الأولية مغلقة فيما يعاني أكثر 37 ألف شخص من بين النازحين أمراضا غير معدية.

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وفيما يتعلق بالاعتداء على عمال قطاع الصحة، سجلت الوزارة أكثر من 260 اعتداء حيث ارتقى 104 شهداء من الكوادر الصحية وجرح أكثر من 100 وتضررت 50 سيارة إسعاف بينها 25 تعطلت عن العمل بشكل كامل.

كما سجل 69 اعتداء على المنشآت الصحية، 12 منها أصبحت خارج الخدمة ،كما توقف 46 مركز رعاية صحية من أصل 72 عن العمل جراء القصف ونفاذ الوقود، كما وأشارت إلى أن الاحتلال طالب 24 مستشفى بالإخلاء في شمال قطاع غزة (السعة الإجمالية لهذه المشافي 2000 سرير).

وأشارت إلى النقص الحاد في الأدوية والمعدات والكوادر اللازمة لعلاج الأعداد الكبيرة من الجرحى إضافة للانخفاض الحاد في الوقود اللازم لتشغيل الكهرباء حيث يتم إجراء عمليات جراحية بدون تخدير وعلى ضوء الهواتف.

وقدرت وزارة الصحة عدد النازحين في قطاع غزة بنحو مليون وأربعمئة ألف مواطن،وبين التقرير أن 45 بالمائة من الوحدات السكنية في قطاع غزة تم تدميرها جراء القصف العنيف الذي شنه جيش الاحتلال جواً وبراً وبحراً منذ بدء العدوان.

 

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فلسطين: 7415 شهيد ونحو20 ألف جريح اثر العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 أكتوير 2023 15:46     الفئـة : دولــي   شارك

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