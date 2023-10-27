الصحراء الغربية: أسرى أگديم إزيك في سجون الاحتلال المغربي يخوضون إضرابا عن الطعام

العيون المحتلة - يواصل الأسرى المدنيون الصحراويون من مجموعة أكديم إزيك، والمتواجدين بمختلف السجون المغربية، إضرابهم الانذاري عن الطعام، تضامنا مع الأسير المدني الصحراوي، الحسان محمد الراضي الداه، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام، حسب وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وذكرت الوكالة، نقلا عن رابطة حماية السجناء الصحراويين بالسجون المغربية، أن الأسرى المدنيين الصحراويين الذين شرعوا في إضرابهم الانذاري، أمس الخميس، والذي يدوم 48 ساعة، تضامنا مع رفيقهم الأسير الراضي الداه، جاءت تنديدا بما يمارس في حق هذا الأخير من معاملة دونية واستهداف داخل السجن المركزي القنيطرة، إضافة إلى السياسة التمييزية والعنصرية التي عمدت المندوبية العامة لإدارة السجون إلى نهجها.

ولفتت الرابطة أن ممارسات المندوبية تهدف إلى طمس الهوية الصحراوية والصفة السياسية التي اعتقلت الأسرى الصحراويون تعسفيا بموجبها، للتنصل من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية.

وفي السياق، رفضت إدارة السجن المركزي القنيطرة، أمس الأول الأربعاء، استلام اشعارات خطية تتضمن الهوية الصحراوية والصفة السياسية لكل أسير و الموقعة من طرف الأسرى المدنيين الصحراويين ضمن مجموعة أگديم إزيك، و التي تتعلق بدوافع واسباب خوضهم للإضراب الانذاري عن الطعام، الأمر الذي جعلهم يستعينون بصناديق الشكاوى والمراسلات المتواجدة داخل السجن.