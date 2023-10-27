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قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم جنين بتعزيزات عسكرية كبيرة

  أدرج يـوم : الجمعة, 27 أكتوير 2023 12:23     الفئـة : دولــي
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم جنين بتعزيزات عسكرية كبيرة

جنين - اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الصهيوني، فجر اليوم  الجمعة، مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، ترافقها جرافتان.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت عدة مباني ومنازل، تركزت في محيط مستشفى ابن سينا، في حي الزهراء بالمدينة، وفي محيط مخيم جنين، ونصبت القناصة في هذه المباني والمنازل، فيما تشهد سماء مدينة جنين ومخيمها تحليقا مكثفا لطائرات الاحتلال.

 وأشار الشهود إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من عدة محاور ودفعت بتعزيزات كبيرة، بأكثر من 40 آلية، وسط مواجهات عنيفة.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين يوميا حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق للرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على الشباب الفلسطينيين، وزادت وتيرة تلك الحملات بالتزامن مع العدوان الصهيوني غير المسبوق والمتواصل على قطاع غزة.

آخر تعديل على الجمعة, 27 أكتوير 2023 12:29
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قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم جنين بتعزيزات عسكرية كبيرة
  أدرج يـوم : الجمعة, 27 أكتوير 2023 12:23     الفئـة : دولــي   شارك

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