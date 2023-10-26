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الرئيس الفلسطيني يؤكد على وجوب الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة

  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 20:06     الفئـة : دولــي

 

رام الله - أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس يوم الخميس, على وجوب الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على أهالي قطاع غزة, وضرورة فتح ممرات إنسانية دائمة لإدخال المواد الإغاثية والمساعدات.

وأكد عباس - خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس - "ضرورة تجنيب المدنيين ويلات الحرب, في ظل القصف الهمجي على المدنيين العزل في قطاع غزة".

كما طالب "بضرورة فتح ممرات إنسانية دائمة لإدخال المواد الإغاثية والطبية والغذائية, وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن".

وأضاف أن "استهداف المدنيين في المستشفيات والكنيسة الأرثوذكسية وهدم العمارات على رؤوس ساكنيها, جرائم وحشية لا يمكن السكوت عنها", كما دعا في السياق إلى "وقف إرهاب المستوطنين بحق أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية".

كما شدد على رفض دولة فلسطين "القاطع" لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة, أو القدس, مطالبا بضرورة "تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وحريته واستقلاله وسيادته وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة وأن لا حل أمنيا أو عسكريا لقطاع غزة".

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الرئيس الفلسطيني يؤكد على وجوب الوقف الفوري للعدوان الصهيوني على غزة
  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 20:06     الفئـة : دولــي   شارك

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