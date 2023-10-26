فلسطين : 481 شهيدا في 43 مجزرة جديدة بغزة خلال الساعات الماضية

و أوضحت ذات المصادر أن الاحتلال يتعمد ارتكاب المجازر المروعة في حق الفلسطينيين مستهدفا المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان وتدمير منازل سكنية كاملة على رؤوس قاطنيها في مختلف أنحاء القطاع, ما أدى إلى استشهاد عشرات المواطنين معظمهم من الأطفال والنساء.

و أضافت أن عددا كبيرا من الشهداء وصل إلى "مجمع ناصر الطبي" في جنوب القطاع إثر الغارات متكررة على منازل المواطنين.

من جانبها, أفادت مصادر إخبارية محلية, باستشهاد 17 مواطنا وإصابة نحو 100 آخرين, إثر قصف طائرات الاحتلال مربع سكني في مخيم "خان يونس" جنوبي قطاع غزة, مشيرة إلى انتشال 23 شهيدا من تحت أنقاض فيما لا يزال البحث عن مفقودين مستمرا.

و للإشارة فقد استشهد 6955 فلسطينيا وأصيب نحو 19 ألف آخرين, جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية, حسب أخر حصيلة مؤقتة لوزارة الصحة الفلسطينية.