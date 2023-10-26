Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة : "ما يجري في قطاع غزة جرائم وحشية وهمجية يجب أن تتوقف"

  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 19:30     الفئـة : دولــي

 

نيويورك (الامم المتحدة) - أكد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة, رياض منصور, يوم الخميس بنيويورك أن ما يجري في قطاع غزة "جرائم وحشية وهمجية يجب أن تتوقف", معتبرا أن "المسار الوحيد للمضي قدما, هو العدالة للشعب الفلسطيني".

و أوضح منصور في كلمة له أمام الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية, والعدوان الصهيوني على قطاع غزة, أن "حياة الفلسطينيين على المحك", موضحا أن الكيان الصهيوني "يتعامل بأن القوانين الدولية تنطبق على الجميع لا عليه", محذرا من أن الصراع في المنطقة "قد يتسع إذا لم يتوقف القصف  الصهيوني على قطاع غزة".

و أبرز أنه استشهد خلال العدوان المتواصل على غزة "أكثر من 7000 فلسطيني بينهم نحو 3000 طفل و1700 امرأة إضافة إلى 1650 ما زالوا تحت الأنقاض", مشيرا إلى أن موظفي الأمم المتحدة والموظفون الإنسانيون والأطباء "يدفعون ثمن عملهم في غزة".

كما بين أن الكيان الصهيوني "دمر ما يزيد عن 40% من المنازل في غزة وشرد مليون و400 ألف نسمة وأن 18ألف شخص أصيبوا في غزة كثيرون منهم عولجوا في ممرات المستشفيات وحتى أماكن العبادة ومدارس /الأونروا/ بغزة لم تسلم من القصف.

و تابع المندوب الفلسطيني, أن المستشفيات في غزة "تحولت لمقابر ولثلاجات لحفظ جثامين الشهداء" ضحايا العدوان الصهيوني وأن عائلات بأكملها أبيدت فيما دمرت أحياء, مشيرا إلى أن "الموت والدمار في كل مكان من غزة ولا مكان آمنا في القطاع".

و أضاف قائلا: "لا شيء يبرر جرائم الحرب والإبادة وقتل أطفال غزة .. أمامكم فرصة لفعل شيء واختاروا العدل والدفاع عن القانون", مضيفا أن الكيان الصهيوني "ينتهج نهجه الحالي لإيمانه بأن القوانين الدولية تنطبق على الجميع ما عداه, لكن يجب الآن وقف للممارسات الانتقائية البشعة".

آخر تعديل على الخميس, 26 أكتوير 2023 19:37
كلـمات مفتـاحيــة :
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة : "ما يجري في قطاع غزة جرائم وحشية وهمجية يجب أن تتوقف"
  أدرج يـوم : الخميس, 26 أكتوير 2023 19:30     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.27

سيلا 2023: المدينة والريف عناصر جوهرية في بناء السرد الروائي الإفريقي 

23.10.27

البطولة العربية والإفريقية لرفع الأثقال: الجزائر تحصد 37 ميدالية من بينهما 14 ذهبية

23.10.27

البطولة العربية بالحوض الكبير-2023: الجزائر تحصد 5 ذهبيات و برونزية واحدة

23.10.27

الجزائر تحتفظ بفخر بمساهمات حرائرها اللائي سجلن حضورهن في المحطات البارزة من تاريخ البلاد

23.10.27

انتخاب رئيسة الجمعية الوطنية لتنزانيا على رأس الاتحاد البرلماني الدولي 

23.10.27

المجلس الشعبي الوطني يشارك في اجتماعات مكتبي اللجنة الدائمة للديمقراطية ومنتدى النساء…

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.23

مكتب المجلس الشعبي الوطني يضبط الجدول الزمني للجلسات المقبلة

23.10.23

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو الأمم المتحدة إلى وضع حد للتصفية المقصودة ضد سكان غزة

23.10.23

المجلس الشعبي الوطني يشارك بكيغالي في إجتماع البرلمانيين الأفارقة والآسيويين حول السكان…

23.10.23

ذكرى/ إجتماع القادة التاريخيين الستة : قرار توحيد الصفوف لإطلاق أعظم ثورة في التاريخ…

23.10.23

وفاة الرئيس الفنلندي الأسبق أهتيساري : قوجيل يوقع على سجل التعازي

23.10.26

الوزير الأول يعزي في وفاة المجاهد يوسف الخطيب