مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لوقف جرائم الاحتلال في غزة

نيويورك (الامم المتحدة) - بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة, رياض منصور, بثلاث رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (البرازيل) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة, بشأن مواصلة الكيان الصهيوني عدوانه العسكري ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة, في ظل غياب التحرك الدولي والمساءلة.

وناشد منصور المجتمع الدولي بالتحرك فورا وعدم السماح بالاستمرار في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية" التي يرتكبها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني, حسب ما أوردته وكالة الانباء الفلسطينية (وفا).

وطالب الدبلوماسي الفلسطيني مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وحماية المدنيين, ودعا المجتمع الدولي ككل إلى الوفاء بالتزاماته القانونية والسياسية والإنسانية.

وعبر منصور عن أمله في أن تؤدي الدعوة التي وجهتها المجموعة العربية ومجموعة منظمة المؤتمر الإسلامي وحركة عدم الانحياز والدول الأخرى إلى حشد الإرادة الجماعية لوضع حد لهذا العدوان "المدمر والمميت ومحاسبة الجناة", مشددا على " ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فوري لوضع حد لهذه الكارثة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني".

كما تحدث عن قيام الاحتلال الصهيوني بمطالبة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بإخلاء خمس من مدارسها وبإخلاء المستشفيات, مشيرا الى التهديد الصهيوني بقصف مستشفى القدس" في انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي".

كما أشار منصور إلى مواصلة قوات الاحتلال والمستوطنين عنفهم ضد المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية, بما فيها القدس الشرقية, والذين يتعرضون للقتل والتهجير القسري والاستيلاء على أراضيهم.