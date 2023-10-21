Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الاتحاد العام للعمال الصحراويين يدعو إلى تصعيد المعركة التحريرية على مختلف الجبهات

  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 16:03     الفئـة : دولــي
الاتحاد العام للعمال الصحراويين يدعو إلى تصعيد المعركة التحريرية على مختلف الجبهات

الشهيد الحافظ (مخيمات اللاجئين الصحراويين) - وجه اتحاد عمال الساقية الحمراء ووادي الذهب, دعوة  الى العمال الصحراويين من أجل مواصلة تقوية المؤسسات الوطنية وحمايتها وتصعيد المعركة التحريرية على مختلف الجبهات الى غاية الاستقلال.

و أكد الاتحاد في بيان له بمناسبة اليوم الوطني للعمال الصحراويين, المصادف ل20 أكتوبر من كل عام, أن "العمال الصحراويين في كل مكان مطالبون الآن, أكثر من أي وقت مضى, بالقيام بدورهم في التأطير والدفاع عن حقوقهم بما لا يتعارض مع الإرادة الجماعية في تقوية المؤسسات وحمايتها وتصعيد المعركة التحريرية من خلال دعم ومساندة صانعي مجد أمتنا, مقاتلو جيش التحرير".

ولفت البيان الى ان الاتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب, يحيي اليوم الوطني للعمال الصحراويين في ظرفية زمنية "دقيقة وحاسمة" من كفاح الشعب الصحراوي, "وفي ظل استمرار الكفاح البطولي للعمال والعاملات, كباقي سائر أبناء شعبهم من أجل الحرية والكرامة والإستقلال".

و أعاد البيان التذكير بأن واقع العمال الصحراويين في "المناطق المحتلة وباقي ساحات التواجد العمالي, تسبب فيه الاحتلال, الذي يظل رحيله شرط الأساس في تمكين العمال الصحراويين من كافة حقوقهم, وفي مقدمتها الحق في الحرية والحياة الكريمة والعمل".

كما حذر من "سياسات الاحتلال الانتقامية, التي تقوم على التعسف والتمييز والاستفزاز, وتستهدف بشكل ممنهج العمال في المناطق المحتلة  وغايتها الأولى ثنيهم عن مقاومة الإحتلال وسياساته الرامية لتكريس الإحتلال".

كما أعرب الاتحاد العام للعمال الصحراويين عن انشغاله الدائم ازاء ما يتعرض له الصحراويون في المناطق المحتلة من "بطش وتنكيل", مهيبا بكل "الوطنيين والأحرار إلى التكثيف من الأعمال النضالية المتنوعة من مظاهرات ووقفات وتعليق للأعلام وكتابة الشعارات في أفق الذكرى ال49 لتأسيس الإتحاد العام لعمال الساقية الحمراء ووادي الذهب والذكرى ال50 لتأسيس المنظمة العمالية الصحراوية والذكرى ال50 لليوم الوطني للعمال الصحراويين".

البيان طالب أيضا بإطلاق سراح كافة الاسرى المدنيين الصحراويين القابعين في سجون الإحتلال المغربي, معتبرا قضية هؤلاء الأسرى "جزء أساسيا من مقاومة ونضال الشعب الصحراوي وتحتل مكانة عميقة ومتقدمة في وجدان كل الصحراويين, لما تمثله من دلالات تجسد عراقة وتجذر المقاومة في كل نفس صحراوية تأبى الإحتلال والقهر وتنشد الحرية والإستقلال".

 

 

 

آخر تعديل على السبت, 21 أكتوير 2023 17:10
كلـمات مفتـاحيــة :
الاتحاد العام للعمال الصحراويين يدعو إلى تصعيد المعركة التحريرية على مختلف الجبهات
  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 16:03     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.21

فلسطين: العدوان الصهيوني على قطاع غزة يدخل أسبوعه الثالث وسط أزمة إنسانية كارثية

23.10.21

الدورة الدولية المفتوحة للتايكواندو- ج1: الجزائر حاضرة ب12 مصارعا من اجل حصد النقاط…

23.10.21

مندوب فلسطين لدى الامم المتحدة يدعو المجتمع الدولي إلى التحرك فورا لوقف جرائم الاحتلال في…

23.10.21

عرض مشترك حول حصيلة حرائق الغابات والتدابير المتخذة لمواجهتها

23.10.21

الحكومة تدرس مشروعا تمهيديا لقانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة

23.10.21

الحكومة تدرس إلغاء تصنيف أراضي فلاحية موجهة لإنجاز مرافق عمومية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.19

المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد بن حملة

23.10.19

أعضاء مجلس الأمة يثمنون إنجازات رئيس الجمهورية

23.10.19

الحكومة مجندة لاستكمال تجسيد الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية

23.10.19

رؤساء المجموعات البرلمانية يثمنون التدابير الاجتماعية الواردة في بيان السياسة العامة…

23.10.19

السيد عطاف يبحث هاتفيا مع نظيره الايراني مستجدات القضية الفلسطينية

23.10.19

العدوان الصهيوني على قطاع غزة : تواصل الهبة الشعبية للجزائريين