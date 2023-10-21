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فلسطين : 4473 شهيدا و15400 جريحا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية

  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 12:45     الفئـة : دولــي
فلسطين : 4473 شهيدا و15400 جريحا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية

رام الله (فلسطين المحتلة) - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم السبت، عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 4473 مع تسجيل 15400 جريحا.

و حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا), نقلا عن الوزارة, فقد ارتفعت حصيلة شهداء غزة إلى 4389 مع إصابة 14000 فلسطينيا, فيما سجلت الضفة الغربية, استشهاد 84 فلسطينيا وإصابة 1400 آخرين.

و كانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى استشهاد 4137 فلسطينيا وإصابة 13400 آخرين, جراء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة, منذ السابع من أكتوبر الجاري.

و لليوم الخامس عشر على التوالي, يواصل الاحتلال شن غارات مكثفة على غزة, موازاة مع سلسلة المداهمات والاعتقالات في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

آخر تعديل على السبت, 21 أكتوير 2023 13:06
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فلسطين : 4473 شهيدا و15400 جريحا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية
  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 12:45     الفئـة : دولــي   شارك

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