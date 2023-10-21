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الأمم المتحدة تعلن عن مقتل 17 من موظفيها منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة

  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 12:40     الفئـة : دولــي

غزة (فلسطين) - أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، يوم السبت، عن مقتل 17 من موظفيها منذ بدء العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

و أكدت المنظمة في بيان لها, مقتل 17 من موظفيها منذ بدأ العدوان الصهيوني على قطاع غزة, في السابع من اكتوبر الجاري, مضيفة, أن الحصيلة الفعلية من المرجح أن تكون أعلى.

و كانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة, قد أعلنت أمس الجمعة, أن خمسة مدارس تشرف عليها ولجأ إليها الفلسطينيون, "لم تعد آمنة", بعد تهديد الاحتلال الصهيوني بقصفها.

و لليوم الخامس عشر على التوالي, يواصل الاحتلال شن غارات مكثفة على غزة وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع, ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة, موازاة مع المداهمات والاعتقالات المكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

آخر تعديل على السبت, 21 أكتوير 2023 12:43
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الأمم المتحدة تعلن عن مقتل 17 من موظفيها منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة
  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 12:40     الفئـة : دولــي   شارك

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