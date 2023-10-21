الأمم المتحدة تعلن عن مقتل 17 من موظفيها منذ بداية العدوان الصهيوني على غزة

و أكدت المنظمة في بيان لها, مقتل 17 من موظفيها منذ بدأ العدوان الصهيوني على قطاع غزة, في السابع من اكتوبر الجاري, مضيفة, أن الحصيلة الفعلية من المرجح أن تكون أعلى.

و كانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة, قد أعلنت أمس الجمعة, أن خمسة مدارس تشرف عليها ولجأ إليها الفلسطينيون, "لم تعد آمنة", بعد تهديد الاحتلال الصهيوني بقصفها.