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فلسطين : فتح معبر رفح لإدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة

  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 12:20     الفئـة : دولــي
فلسطين : فتح معبر رفح لإدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة

غزة (فلسطين) - فتح قبل قليل، معبر رفح الحدودي، لإدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان صهيوني متواصل منذ 15 يوما، ما أدى إلى نزوح أكثر من مليون فلسطيني وتدمير البنية التحتية بشكل كامل و إنهيار في المنظومة الصحية، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

و حسب الوكالة, فقد تحركت فعليا الشاحنات في طريقهما إلى قطاع غزة وذلك بعدما عبرت معبر رفح, حيث تم تفريغ عدد من الشاحنات المصرية, كما تنتظر المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية أمام معبر رفح, استعدادا لعبورها إلى داخل القطاع وذلك بعد ورود العديد من المساعدات العربية والدولية.

و يأتي فتح المعبر, في وقت يواصل فيه الاحتلال الصهيوني شن غارات مكثفة على غزة وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع, ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة, موازاة مع المداهمات والاعتقالات المكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

آخر تعديل على السبت, 21 أكتوير 2023 12:44
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فلسطين : فتح معبر رفح لإدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة
  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 12:20     الفئـة : دولــي   شارك

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