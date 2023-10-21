تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر ببومرداس -

إختتام فعاليات الطبعة ال12 للمهرجان الدولي للمسرح ببجاية -

المؤسسة الإستشفائية الجامعية بوهران : متابعة 250 مستفيدا من زراعة الكلى من ولايات غرب البلاد -

فلسطين : 4473 شهيدا و15400 جريحا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية -

فلسطين : فتح معبر رفح لإدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة -

إستشهاد 30 فلسطينيا في تجدد للقصف الصهيوني العنيف على مناطق متفرقة في غزة -

الرئيس الفلسطيني يشدد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة -

وزيرة الصحة الفلسطينية تناشد المجتمع الدولي بالتدخل قبل وقوع مجزرة جديدة -

تقرير أممي يؤكد تهجير نحو نصف مليون إمرأة وفتاة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني -

ميقاتي يدعو المجتمع الدولي للضغط على الإحتلال لوقف إطلاق النار في غزة و عدوانها على لبنان -

إستشهاد 7 فلسطينيين جراء قصف الإحتلال لمنازل في مناطق متفرقة من قطاع غزة -

وزيرة الثقافة والفنون تعزي في وفاة الفنان شريف حماني -

الألعاب العالمية للفنون القتالية- كاراتي دو: تتويج الجزائرية ابو ريش بالذهب و زميلتها ويكان بالفضة -

الإيسيسكو و الألكسو تدينان استهداف الاحتلال للمواقع المدنية في غزة -

فلسطين: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4218 شهيدا و13400 جريح -

اليوم الإفريقي لحقوق الإنسان: فرصة لتجديد الالتزام بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في القارة -

وفاة المغني شريف حماني -

اضطرابات في رحلات الخطوط الجوية الجزائرية من والى مطارات الجنوب بسبب سوء الأحوال الجوية -

السيد بلعابد يشارك في الدورة الافتراضية للجنة التقنية المتخصصة للتربية والعلوم والتكنولوجيا والابتكار للاتحاد الإفريقي -