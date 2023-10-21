فلسطين : فتح معبر رفح لإدخال مستلزمات طبية وأدوية إلى قطاع غزة

و حسب الوكالة, فقد تحركت فعليا الشاحنات في طريقهما إلى قطاع غزة وذلك بعدما عبرت معبر رفح, حيث تم تفريغ عدد من الشاحنات المصرية, كما تنتظر المئات من الشاحنات المحملة بالمساعدات الغذائية والدوائية أمام معبر رفح, استعدادا لعبورها إلى داخل القطاع وذلك بعد ورود العديد من المساعدات العربية والدولية.
و يأتي فتح المعبر, في وقت يواصل فيه الاحتلال الصهيوني شن غارات مكثفة على غزة وقطع إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية عن القطاع, ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة, موازاة مع المداهمات والاعتقالات المكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.