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برلمانيون كنديون يدعون إلى وقف العدوان الصهيوني على غزة

  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 12:18     الفئـة : دولــي

أوتاوا - دعا أكثر من 30 نائبا في البرلمان الكندي أمس الجمعة إلى وقف العدوان و القصف في غزة، مطالبين حكومة بلادهم التحرك قبل قتل المزيد من الأطفال الأبرياء في فلسطين.

و أعرب البرلمانيون الكنديون، في رسالة مشتركة إلى ترودو، عن قلقهم البالغ إزاء الخسائر في الأرواح البريئة الناجمة عن القصف الصهيوني على قطاع غزة.

و ينتمي 23 من نواب البرلمان الذين وقعوا الرسالة إلى الحزب الليبرالي الكندي الحاكم.

و جاء في الرسالة التي وقعها البرلمانيون الكنديون أنه "لطالما كانت كندا صوتا للسلام. وكلما طال أمد هذا الصراع، دفع المزيد من المدنيين الأبرياء حياتهم ثمنا لذلك. وإننا نطالب بأن تنضم كندا إلى الدعوات الدولية المتزايدة إلى وقف فوري لإطلاق النار. يجب على كندا أن تتحرك قبل قتل المزيد من الأطفال الأبرياء".

من ناحية أخرى، أجرى ترودو محادثة هاتفية مع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود أمس الجمعة، لبحث الوضع في الأراضي المحتلة حسبما ذكر مكتب ترودو.

آخر تعديل على السبت, 21 أكتوير 2023 12:35
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برلمانيون كنديون يدعون إلى وقف العدوان الصهيوني على غزة
  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 12:18     الفئـة : دولــي   شارك

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