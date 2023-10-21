عشرات من الناشطين النيباليين يشاركون في مسيرة تضامنية مع فلسطين ويطالبون بوقف قصف غزة

كاتمندو - شارك عشرات من الناشطين النيباليين، الجمعة، في مسيرة تجاه السفارة الصهيونية بالعاصمة كاتمندو للإعراب عن تضامنهم مع فلسطين، وطالبوا بوقف القصف الذي تتعرض لع غزة.

و ردد المشاركون، في المسيرة شعارات ضد العدوان الصهيوني، وتعالت أصوات هؤلاء الناشطين بالهتافات قائلين "إن فلسطين ليست وحدها"، و "أوقفوا قصف فلسطين"، و "أنقذوا غزة من الإبادة الجماعية"، و "يجب وقف إطلاق النار الآن"، و"فلسطين حرة".

و كان من بين المشاركين في هذه المسيرة رئيس الوزراء النيبالى السابق بابورام بهاتاراي، الذي أدلى بتصريحات صحفية قال فيها "إن الأعراف الدولية التي يتعين إتباعها تعرضت للانتهاك أثناء الصراع الدائر، حيث تتعرض مستشفيات للهجوم ويتم استهداف أطفال وقصف مناطق سكنية لتصفية سكانها، وكل هذه الممارسات تعتبر +جريمة حرب+، ولذلك يتعين إنهاء هذه الممارسات فوراً ويجب وقف إطلاق النار".

تجدر الإشارة إلى أن الحكومة النيبالية كانت قد أعربت عن شعورها بصدمة عميقة إزاء قتل مدنيين أبرياء فى مستشفى بغزة، وقد أدانت وزارة الشئون الخارجية النيبالية الهجوم على المستشفى والعاملين فيه والمرضى والمدنيين، وأعربت عن خالص العزاء لعائلات الضحايا، و تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.