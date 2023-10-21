Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

Menu principal

فئـات الأخـبار

النسخ


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2023 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

إستشهاد 30 فلسطينيا في تجدد للقصف الصهيوني العنيف على مناطق متفرقة في غزة

  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 12:07     الفئـة : دولــي
إستشهاد 30 فلسطينيا في تجدد للقصف الصهيوني العنيف على مناطق متفرقة في غزة

غزة - إستشهد نحو 30 فلسطينيا، فجر يوم السبت في قصف نفذه طيران الإحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

و استهدف القصف عدة مناطق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 فلسطينيا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمالي القطاع.

و قالت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، إن شهيدين ارتقيا في قصف استهدف منزلا من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف، بينما استشهد سبعة فلسطينيين بينهم 3 أطفال، كما أصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقتي /دوار زعرب/ و/الصيامات/ غرب رفح.

و كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني الهمجي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4218، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13400 جريح.

و يعيش قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار القصف الجوي الصهيوني العنيف على القطاع المحاصر لليوم الخامس عشر على التوالي، وسط قطع متعمد لإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والصحة وذلك رغم تحذيرات وكالات الإغاثة الدولية من أن الوضع خطير و أن النظام الصحي على حافة الانهيار.

آخر تعديل على السبت, 21 أكتوير 2023 13:13
كلـمات مفتـاحيــة :
إستشهاد 30 فلسطينيا في تجدد للقصف الصهيوني العنيف على مناطق متفرقة في غزة
  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 12:07     الفئـة : دولــي   شارك

آخـر الأخبــار

23.10.21

المغرب : 111 مظاهرة في أكثر من 50 مدينة في يوم واحد تضامنا مع فلسطين ورفضا للتطبيع

23.10.21

تفكيك شبكة إجرامية دولية متخصصة في تنظيم رحلات الهجرة غير الشرعية عبر البحر ببومرداس

23.10.21

إختتام فعاليات الطبعة ال12 للمهرجان الدولي للمسرح ببجاية

23.10.21

المؤسسة الإستشفائية الجامعية بوهران : متابعة 250 مستفيدا من زراعة الكلى من ولايات غرب…

23.10.21

مركز التصوير الطبي بالأشعة بمغنية : إجراء 4900 كشف مبكر لسرطان الثدي منذ بداية 2023

23.10.21

فلسطين : 4473 شهيدا و15400 جريحا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على غزة والضفة الغربية

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

23.10.19

المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفي محمد بن حملة

23.10.19

المسيرات الحاشدة لنصرة فلسطين : لعقاب يثني على التغطية المهنية لوسائل الإعلام الجزائرية

23.10.19

السيد عطاف يبحث هاتفيا مع نظيره الايراني مستجدات القضية الفلسطينية

23.10.19

أعضاء مجلس الأمة يثمنون إنجازات رئيس الجمهورية

23.10.19

رؤساء المجموعات البرلمانية يثمنون التدابير الاجتماعية الواردة في بيان السياسة العامة…

23.10.19

الحكومة مجندة لاستكمال تجسيد الالتزامات ال54 لرئيس الجمهورية