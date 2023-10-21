إستشهاد 30 فلسطينيا في تجدد للقصف الصهيوني العنيف على مناطق متفرقة في غزة

غزة - إستشهد نحو 30 فلسطينيا، فجر يوم السبت في قصف نفذه طيران الإحتلال الصهيوني على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

و استهدف القصف عدة مناطق في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 7 فلسطينيين على الأقل، وإصابة عدد آخر، بينما استشهد 14 فلسطينيا على الأقل في قصف استهدف بلدة جباليا شمالي القطاع. و قالت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/، إن شهيدين ارتقيا في قصف استهدف منزلا من ثلاثة طوابق على منطقة حي السلام برفح، إلى جانب 7 مفقودين في هذا القصف، بينما استشهد سبعة فلسطينيين بينهم 3 أطفال، كما أصيب آخرون، في قصف استهدف منزلا من طابقين بمنطقتي /دوار زعرب/ و/الصيامات/ غرب رفح.

و كانت وزارة الصحة الفلسطينية قد أعلنت عن ارتفاع عدد الشهداء جراء العدوان الصهيوني الهمجي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية إلى 4218، فيما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 13400 جريح.

و يعيش قطاع غزة أزمة إنسانية غير مسبوقة جراء استمرار القصف الجوي الصهيوني العنيف على القطاع المحاصر لليوم الخامس عشر على التوالي، وسط قطع متعمد لإمدادات الغذاء والمياه والكهرباء والصحة وذلك رغم تحذيرات وكالات الإغاثة الدولية من أن الوضع خطير و أن النظام الصحي على حافة الانهيار.