و قال ماكرون، خلال لقاء مع بعض الصحفيين حول الصراع بين الكيان الصهيوني والفلسطينيين مساء امس "قررنا زيادة حجم المساعدات الإنسانية التي نقدمها للشعب الفلسطيني بنحو 10 ملايين يورو".
كما أكد ماكرون أنه لا يستبعد التوجه إلى الشرق الأوسط "في الأيام المقبلة أو الأسابيع المقبلة"، إذا كانت لهذه الجولة نتائج مفيدة.
و قال إن التوجه إلى المنطقة "سيعتمد على المناقشات التي سأجريها في الساعات والأيام المقبلة مع جميع زعماء المنطقة".
ماكرون : فرنسا ترسل مساعدات إنسانية طارئة "في أسرع وقت ممكن" من أجل غزة
أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 12:04 الفئـة : دولــي
باريس - أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء امس الجمعة، إرسال مساعدات إنسانية طارئة "في أسرع وقت ممكن"، إلى مصر من أجل غزة، و ذلك في ظل الأزمة الإنسانية التي يشهدها قطاع غزة، والذي يتعرض للقصف الصهيوني.
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