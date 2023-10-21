الرئيس الفلسطيني يشدد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

و ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن الرئيس محمود عباس بحث خلال اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.

و طلب عباس، خلال الاتصال، من الرئيس الفرنسي التدخل لتجنيب المدنيين ويلات الحرب، مؤكدا أهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.