الرئيس الفلسطيني يشدد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة

و ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/ أن الرئيس محمود عباس بحث خلال اتصال هاتفي من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر التطورات على الساحة الفلسطينية، وآخر مستجدات الجهود الجارية لوقف العدوان على الشعب الفلسطيني.
و طلب عباس، خلال الاتصال، من الرئيس الفرنسي التدخل لتجنيب المدنيين ويلات الحرب، مؤكدا أهمية إدخال المواد الإغاثية الطبية والغذائية وتوفير المياه والكهرباء بأسرع وقت ممكن.
كما شدد على الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو من الضفة الغربية أو القدس، مؤكدا على وجوب تنفيذ الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية من أجل نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله وسيادته، وهو ما يضمن الأمن والاستقرار للجميع في المنطقة.