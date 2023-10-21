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تقرير أممي يؤكد تهجير نحو نصف مليون إمرأة وفتاة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني

  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 10:03     الفئـة : دولــي
تقرير أممي يؤكد تهجير نحو نصف مليون إمرأة وفتاة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني

نيويورك- أكد تقرير للأمم المتحدة أن ما يقرب من 493 ألف إمرأة وفتاة تم تهجيرهن من منازلهن في قطاع غزة، منذ بدء العدوان الصهيوني على القطاع في السابع من أكتوبر الجاري.

و قالت هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأرض الفلسطينية في تقرير نشرته امس الجمعة سلطت فيه الضوء على تأثير الحرب على الناس في غزة بمن فيهم النساء والفتيات، إن عدد الأرامل في القطاع تزايد، حيث أصبحت نحو 900 امرأة هي المعيلة.

و حذر التقرير من أن هذه الأرقام ستستمر في الارتفاع إذا لم يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في القريب العاجل.

و قالت سارة هندريكس نائبة مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، إن الهيئة دعت إلى وقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية وإيصال الإغاثة، دون عوائق، بما في ذلك الغذاء والمياه والوقود والإمدادات الصحية التي قالت إنها ضرورية لبقاء النساء والفتيات في قطاع غزة على قيد الحياة، مشددة على ضرورة ضمان وصول النساء والفتيات فورا إلى الخدمات.

و لفتت هندريكس إلى أهمية دعم المنظمات التي تقودها النساء والتي تقف في الخطوط الأمامية للاستجابة الإنسانية وتعزيز المشاركة الهادفة للمرأة في العمليات الإنسانية.

و أشارت هيئة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن النساء والفتيات يبحثن عن مكان في ملاجئ مكتظة تفتقر إلى الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والخصوصية، مما يزيد من مخاطر الحماية.

آخر تعديل على السبت, 21 أكتوير 2023 11:15
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تقرير أممي يؤكد تهجير نحو نصف مليون إمرأة وفتاة في قطاع غزة منذ بدء العدوان الصهيوني
  أدرج يـوم : السبت, 21 أكتوير 2023 10:03     الفئـة : دولــي   شارك

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