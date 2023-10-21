ميقاتي يدعو المجتمع الدولي للضغط على الإحتلال لوقف إطلاق النار في غزة و"عدوانها" على لبنان

بيروت - دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الجمعة المجتمع الدولي إلى الضغط على الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار في غزة و"عدوانها" على لبنان.

و قال ميقاتي خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك "إننا نبذل كل جهدنا لعودة الهدوء الى الجنوب اللبناني"، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة اللبنانية.

و دعا ميقاتي المجتمع الدولي إلى "ممارسة الضغط على الاحتلال لوقف عدوانها على لبنان ووقف إطلاق النار في غزة".

من جهتها، نبهت الوزيرة الألمانية إلى "ضرورة تلافي الحسابات الخاطئة وإبقاء لبنان في منأى عن الصراع قدر المستطاع"، بحسب البيان.

و أجرت الوزيرة الألمانية التي وصلت إلى لبنان امس الجمعة محادثات في لقاءين منفصلين مع كل من وزير الخارجية عبد الله بوحبيب وقائد الجيش اللبناني العماد جوزاف عون.

و قال بوحبيب بحسب (الوكالة الوطنية للإعلام) اللبنانية الرسمية بعد اجتماعه مع نظيرته الألمانية، إنه "جرى الاتفاق أثناء الاجتماع على أن حل الدولتين هو المدخل لمعالجة أسباب النزاع الحقيقي في غزة".